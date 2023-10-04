Кадыров заступился за Симоньян после ее слов о термоядерном взрыве над Сибирью
Глава Чечни предложил не обсуждать высказывания главреда RT, а "внести свой ощутимый, а не разглагольствующий вклад в борьбу против НАТО и неонацизма"
04 октября 2023, 22:35, ИА Амител
Глава Чечни Рамзан Кадыров заступился за главного редактора RT Маргариту Симоньян, после ее слов о термоядерном взрыве над Сибирью. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости!".
Кадров заявил, что Симоньян является настоящим патриотом, отстаивающим интересы России на разных площадках. Он предложил не "хайповать" на ее заявлениях, а "внести свой ощутимый, а не разглагольствующий вклад в борьбу против НАТО и неонацизма".
По мнению Кадырова, своими словами Симоньян хотела сказать, что даже при подобном развитии событий с Россией ничего не будет.
Ранее главред RT порассуждала о термоядерном взрыве над Сибирью и добавила, что серьезных последствий, кроме выхода из строя электроники, не будет.
Эксперт прокомментировал ее слова и рассказал о реальных последствиях, а психолог пояснил, почему люди так остро отреагировали на слова Симоньян.
22:55:24 04-10-2023
Он предложил не "хайповать" на ее заявлениях, а "внести свой ощутимый, а не разглагольствующий вклад в борьбу против НАТО и неонацизма". ( Надоел Кадыров , ну нельзя заниматься противозаконными делами своими инициативами , если что надо будет сделать , скажут официально . Внеси говорит свой вклад в борьбу против НАТО , обезличь значение единоначалия и сути значения организации . Надоел Кадыров со своей ересью . )
23:16:26 04-10-2023
((((Он предложил не "хайповать" на ее заявлениях, а "внести свой ощутимый, а не разглагольствующий вклад в борьбу против НАТО и неонацизма". )))) В смысле , Кадыров предложил каждому самостоятельно победить НАТО ? Это шизофрения ? Тогда сиди дома и жди повестку для того чтоб всё было организованным в делах правильных , а не на своё усмотрение подпрыгивать НАТО побеждать .
13:45:48 05-10-2023
Гость (23:16:26 04-10-2023) ((((Он предложил не "хайповать" на ее заявлениях, а "внести ... Критика-то имеет под собой основания . Что означает внести ощутимый вклад ? Что это за ОБРАЗ всевластия В УМЕ ? Может это к психиатру надо тем кто думает что лично способен внести ощутимый вклад ? Из возможно внести какой-то вклад , это делать свою работу на своей работе и в случаи необходимого из официально утверждённого порядка общей организации соответствовать своими действиями . Точно не про кому как вздумалось .
23:53:10 04-10-2023
Что хотел сказать автор (Симоньян) в своём произведении(вполне конкретная фраза)?
00:22:10 05-10-2023
Полный кирдец не только в голове этой армянки. Мы и так все сконцентрироваться смогли, вот, уж могли. Эта со своими словами и сирены по городам, вообще-то мы очень, ОЧЕНЬ стрессоустойчивые. Сибиряки .
07:33:01 05-10-2023
А ведь совершенно никто из комментирующих не смотрел эту передачу, где и была сказана эта фраза) Давайте я в двух словах попробую рассказать суть: это был комментарий на статью в Нью-Йорк Таймс о том, что Россия собирается провести испытание ядерного заряда нового типа под названием Буревестник, а это типа запрещено современными конвенциями. Симоньян в ответ сказала - а надобно испытать несмотря ни на что, показать что у нас имеется такое оружие, да вот хоть высоко над Сибирью - все равно никакого ущерба мол не будет, максимум электроника выйдет из строя, а это и не так уж и плохо, вообще типа без гаджетов даже лучше. Вот такой ассоциативный ряд был у этого комментария. Судить вам. Но все агрятся на ее слова, будто она всерьез предлагала взорвать Сибирь. Хотя на самом деле она так отреагировала на жалобы американцев о незаконности такого оружия.
07:40:11 05-10-2023
Гость (07:33:01 05-10-2023) А ведь совершенно никто из комментирующих не смотрел эту пер... Ну тогда лучше над Москвой, да пониже
07:48:06 05-10-2023
Гость (07:33:01 05-10-2023) А ведь совершенно никто из комментирующих не смотрел эту пер... Сути не меняет. Почему-то она даже не всерьёз предложила взорвать бомбу над Сибирью, а не над Рублёвкой. Как будто в Сибири не люди живут.
08:37:46 05-10-2023
Гость (07:33:01 05-10-2023) А ведь совершенно никто из комментирующих не смотрел эту пер... во все обсуждения свой бред скопировал?
09:22:53 05-10-2023
Гость (07:33:01 05-10-2023) А ведь совершенно никто из комментирующих не смотрел эту пер... Там все еще хуже) «Дорогие и уважаемые бывшие партнеры, называя вещи своими именами, вы ведете войну с нами, а мы вынуждены вести войну с вами, со всеми вытекающими. И для этого не обязательно даже будет, как, царствие ему небесное, Жириновский требовал, „вместе долбануть по Вашингтону”. То есть она хочет воевать с Вашингтоном, но "долбануть" предлагает по Сибири)
09:49:25 05-10-2023
Гость (07:33:01 05-10-2023) А ведь совершенно никто из комментирующих не смотрел эту пер... пусть она предложит жахнуть по Чечне вместо Сибири и посмотрим что после этого заявит ее защитник
08:37:40 05-10-2023
Топ русофобы России, граждане РФ , начали перекличку.
09:40:52 05-10-2023
Полная дура, какое отключение электроники, идиотизм полный, вообще человек не понимает последствий..вот пусть над Москвой и проводят испытания
13:31:04 05-10-2023
Маша (09:40:52 05-10-2023) Полная дура, какое отключение электроники, идиотизм полный, ... Не было бы электроники , мыслями бы общались ...
13:38:22 05-10-2023
Маша (09:40:52 05-10-2023) Полная дура, какое отключение электроники, идиотизм полный, ... Если нет электроники и связи , что надо делать ? Надо открыть УЧЕБНИК и делать всё как в учебнике написано , и всё окажется ПРАВИЛЬНО даже без электроники и связи . Всего-то , делать что в инструкциях и в законодательстве НАПИСАНО , а не на своё усмотрение как причудилось . Но до такого совершенства надо ещё умудриться достижениями быть в сравнении с временами когда не было электроники и связи , до такого правильного УМА в своих мозгах . Работа по "учебникам" будет совпадением МЫСЛЕЙ не будучи экстрасенсами и всё будет ГАРМОНИЧНО организованно и правильно .
13:59:15 05-10-2023
Гость (13:38:22 05-10-2023) Если нет электроники и связи , что надо делать ? Надо открыт... Это точно , с ручным управлением только тормозом на ручнике сидеть в кресле . Самостоятельность ПО УЧЕБНИКУ как в учебнике написано если для кого-то физически непосильна от своего несовершенства ума неполноценной функциональности МОЗГА своего . Проблемно с такими ...
14:10:57 05-10-2023
Гость (13:59:15 05-10-2023) Это точно , с ручным управлением только тормозом на ручнике ... Дак у них СКЛОННОСТЬ к лично корыстным целям подталкивает УЧЕБНИКИ не учитывать в своих решениях на местах и действиях , НУ ТЯНЕТ НЕ ПО УЧЕБНИКАМ ЖИТЬ ИХ .... прям хочется и хочется , и хочется всё делать как самому хочется , а не как в учебнике написано . Кто склонен к тяге лично корыстной , если организм с дефектами и подталкивает влечением из соображений умственных нарушать что в учебниках написано , они же такие индивиды БОЛЬНЫЕ , их просто надо отсеивать в делах на неквалифицированный труд и порядок будет и успех в делах общих тогда .
19:52:22 05-10-2023
Гость (14:10:57 05-10-2023) Дак у них СКЛОННОСТЬ к лично корыстным целям подталкивает УЧ... Ну а что скрывать ? Кто идёт на нарушение инструкций явно этому есть какая-то причина . Из-за чего не по инструкциям ? Иначе не смог ? А что препятствовало ? Сам не знаешь ? Здоровья не хватило ? Не вник значит зачем инструкции вообще существуют ? А как так получилось что не вник ? А он не знал ? .......
10:03:47 05-10-2023
Почему она до сих пор не уволена за несоответствие занимаемой должности?! Почему молчит прокуратура и СК? Или закон для нее не писан?
10:55:39 05-10-2023
Атомный взрыв выведет спутники из строя, но лишь на время, а излучатель Г. Месяца заткнёт их навсегда и не нужен атомный взрыв.
11:42:45 05-10-2023
Лев (10:55:39 05-10-2023) Атомный взрыв выведет спутники из строя, но лишь на время, а... излучатель Г. Месяца --- Что это?
12:15:15 05-10-2023
смотрите первоисточник. Симонян говорила о другом. злобные комменты от людей, которые на веру принимают слова, сказанные одной бабкой.
13:38:29 05-10-2023
вау,Песков стал бабкой,вот это новость
19:04:28 05-10-2023
гость (13:38:29 05-10-2023) вау,Песков стал бабкой,вот это новость... вы доверяете словам Пескова))))
15:10:55 05-10-2023
Симоньян зачётно дала в рейтузы и каждый раз у неё получается всё лучше и лучше.