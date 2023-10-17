Как проехать мимо опасной остановки на Красноармейском и не попасть в ДТП?

11 октября пьяный водитель залетел на трамвайную остановку "Кинотеатр "Первомайский", пострадали двое человек. Этого участка дороги нужно опасаться даже трезвым водителям, считает автоэксперт

17 октября 2023, 09:29, Мария Власова

Фото: amic.ru

Остановка "Кинотеатр "Первомайский" на проспекте Красноармейском признана слишком узкой и поэтому небезопасной, это в ГИБДД подтверждали еще в 2022 году, писал "Банкфакс". Эксперт, знакомый с ситуацией, сообщил amic.ru, что ширина посадочной площадки в два раза уже, чем по требованиям. Она определяется в зависимости от расчетного числа пассажиров, но в любом случае должна быть шире 1,5 метра. Как можно обезопасить людей, которые ждут трамваи, читайте в материале amic.ru "Эксперт: трамвайная остановка в Барнауле, где сбили людей, сделана не по правилам".

А как данный участок проезжать водителям?

Сразу после того как фото с места ДТП 11 октября появились в соцсетях, подписчики городских пабликов начали писать, что этот участок и для трезвых водителей представляет собой проблему. Что не так с дорогой в этом месте? И как нужно проезжать этот участок?

Об этом расскажет эксперт нашей рубрики "Авторазбор" частный автоинструктор в Барнауле Сергей Волобуев.

Ранее Сергей Волобуев рассказал, что делать, если в машине заклинит педаль газа. 13 октября в Барнауле на проспекте Строителей произошло ДТП – водитель на автомобиле Toyota Corolla Runx не справился с управлением и въехал в автобусную остановку напротив гостиницы "Барнаул", погиб один человек, еще пятеро получили травмы. Водитель утверждает, что авария случилась из-за того, что в его машине заклинило педаль газа.