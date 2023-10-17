Как проехать мимо опасной остановки на Красноармейском и не попасть в ДТП?
11 октября пьяный водитель залетел на трамвайную остановку "Кинотеатр "Первомайский", пострадали двое человек. Этого участка дороги нужно опасаться даже трезвым водителям, считает автоэксперт
17 октября 2023, 09:29, Мария Власова
Остановка "Кинотеатр "Первомайский" на проспекте Красноармейском признана слишком узкой и поэтому небезопасной, это в ГИБДД подтверждали еще в 2022 году, писал "Банкфакс". Эксперт, знакомый с ситуацией, сообщил amic.ru, что ширина посадочной площадки в два раза уже, чем по требованиям. Она определяется в зависимости от расчетного числа пассажиров, но в любом случае должна быть шире 1,5 метра. Как можно обезопасить людей, которые ждут трамваи, читайте в материале amic.ru "Эксперт: трамвайная остановка в Барнауле, где сбили людей, сделана не по правилам".
А как данный участок проезжать водителям?
Сразу после того как фото с места ДТП 11 октября появились в соцсетях, подписчики городских пабликов начали писать, что этот участок и для трезвых водителей представляет собой проблему. Что не так с дорогой в этом месте? И как нужно проезжать этот участок?
Об этом расскажет эксперт нашей рубрики "Авторазбор" частный автоинструктор в Барнауле Сергей Волобуев.
Ранее Сергей Волобуев рассказал, что делать, если в машине заклинит педаль газа. 13 октября в Барнауле на проспекте Строителей произошло ДТП – водитель на автомобиле Toyota Corolla Runx не справился с управлением и въехал в автобусную остановку напротив гостиницы "Барнаул", погиб один человек, еще пятеро получили травмы. Водитель утверждает, что авария случилась из-за того, что в его машине заклинило педаль газа.
10:05:16 17-10-2023
Для Барнаульцев это не составляет проблемы: Жмем средний ряд либо после ул. Партизанской сразу занимаем средний ряд, увеличиваем и без этого бешанные пробки.... (ммм...Ну либо ты первоклассный водитель и спокойно умещаешься в зауженной полосе, только таких в городе у нас очень мало. А с гостями города все сложнее...
10:20:49 17-10-2023
Торопится не надо...порвешь ботики )))
10:26:09 17-10-2023
Так там дальше такая же песня на остановке Сельхозинститут
10:27:32 17-10-2023
Да, у нас много что через Ж сделано в городе! И пока что-нибудь не случится, никто ничего не видит!
10:52:38 17-10-2023
Да и перейти там на зелёный сигнал возможно только быстрым шагом.
11:06:39 17-10-2023
Как проехать мимо опасной остановки(С) Ну и как же? да как всегда. Ждем милости от второго ряда и максимально вежливо проезжаем. Много быдляка, летящего на скорости, который "яжеправ" и которому пофиг, что людям нужно развернуться и они не просто так в этот убогий ряд встали.
11:20:53 17-10-2023
Просто убрать остановку среди проезжей части. И будет безопасно. Что может быть проще. Гулять полезно.
11:37:59 17-10-2023
"Эксперт, знакомый с ситуацией, сообщил amic.ru, что ширина посадочной площадки в два раза уже, чем по требованиям. Она определяется в зависимости от расчетного числа пассажиров, но в любом случае должна быть шире 1,5 метра. " - Тогда вопрос ко всем, кто подписал разрешение на ввод в эксплуатацию остановочного пункта с ТАКИМИ нарушениями безопасности.
14:23:22 17-10-2023
В Центральной России во многих старинных городах, где узкие улицы, такие остановки. Люди ожидают на тротуаре напротив, как только трамвай прибыл - автомобили тут же останавливаются
15:28:10 17-10-2023
Гость (14:23:22 17-10-2023) В Центральной России во многих старинных городах, где узкие ... Согласен. Сделать по принципу как на Советской Армии.
15:38:00 17-10-2023
Гость (15:28:10 17-10-2023) Согласен. Сделать по принципу как на Советской Армии.... мой коммент 14:23. Может, это не самый лучший вариант, но вдруг поможет сохранить здоровье людей. Такие остановки впервые увидела в детстве лет 50 назад в г.Смоленске, меня это крайне удивило. Пришел трамвай, машины остановились, как вкопанные, люди сели в вагон.
19:31:11 17-10-2023
Гость (15:38:00 17-10-2023) мой коммент 14:23. Может, это не самый лучший вариант, но в... С барнаульскими быдловодителями такое невозможно. Чтобы убедиться, достаточно сходить к любой остановке на Челюскинцев или Сов. Армии. Особо опасен выход из остановившегося трамвая
17:15:41 17-10-2023
на этой остановке еще страшней: быдло за рулем просто не видит, что трамвай останавливается или делает вид, что не видит, летят как бешеные и если бы не светофор, то сесть в трамвай или выйти из него все равно, что игра в рулетку - выживешь или нет.