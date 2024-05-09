Как будет ходить общественный транспорт в Барнауле 9 мая?

Из-за перекрытия дорог изменится схема нескольких маршрутов

09 мая 2024, 07:25, ИА Амител

Фото: сообщество "Транспорт в Барнауле"

В связи с празднованием Дня Победы в Барнауле 9 мая изменится схема движения общественного транспорта. Несколько участков дорог в центре города, где пройдут основные мероприятия, перекроют. Рассказываем, как будут ходить автобусы и троллейбусы в Барнауле 9 мая.

Итак, как будут ходить троллейбусы?

Маршрут № 1: стадион – ул. Малахова – пр. Космонавтов – пр. Ленина – пр. Строителей – пл. Победы, в обратном направлении тем же маршрутом.

Маршрут № 7: Взлетная – ул. Попова – ул. Балтийская – ул. Малахова – ул. Юрина – ул. Матросова – пр. Ленина – пр. Строителей – пл. Победы, в обратном направлении тем же маршрутом.

Как будут ходить автобусы?

По маршрутам № 1, 20, 24, 25, 35, 53, 55, 144 при движении в сторону Речного вокзала: пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – по маршрутам; в обратном направлении: пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Ленина, далее – по маршрутам.

Как будут ходить маршрутки?

Маршрут № 6

При движении на конечный остановочный пункт "Элеватор": пр. Ленина – ул. Советская – пр. Комсомольский – ул. Анатолия;

в обратном направлении: ул. Анатолия – пр. Комсомольский – ул. Советская – пр. Ленина, далее – по маршруту.

Маршруты № 27, 110

При движении на конечный остановочный пункт ЛДП "Спартак-2": пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – по маршрутам;

в обратном направлении: пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский – пр. Строителей, далее – по маршрутам.

Маршрут № 29

При движении в сторону ул. Аванесова: пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – по маршруту;

в обратном направлении: пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский – пр. Строителей, далее – по маршруту.

Маршрут № 33

При движении на конечный остановочный пункт "Сибирская Долина": пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский, далее – по маршруту;

в обратном направлении: пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Калинина, далее – по маршруту.

Маршрут № 41

При движении на конечный остановочный пункт "Улица Партизанская": пр. Ленина – пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Партизанская, далее – по маршруту;

в обратном направлении: ул. Партизанская – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Ленина, далее – по маршруту.

Маршрут № 70р

При движении с конечного остановочного пункта "Площадь Победы": пл. Победы – пр. Красноармейский – ул. Гоголя, далее – по маршруту;

в обратном направлении: ул. Гоголя – пр. Красноармейский – пл. Победы.

Маршрут № 78

При движении на конечный остановочный пункт "Оптово-розничный рынок": пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Комсомольский, далее – по маршруту;

в обратном направлении: пр. Комсомольский - ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – по маршруту.

Маршрут № 109

При движении на конечный остановочный пункт "Поселок Центральный": пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский, далее – по маршруту;

в обратном направлении: пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Калинина, далее – по маршруту.

Маршрут № 109оп

При движении на конечный остановочный пункт "Улица Опытная Станция": пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский, далее – по маршруту;

в обратном направлении: пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Калинина, далее – по маршруту.

Команда amic.ru поздравляет всех с Днем Великой Победы! В течение всего дня будем рассказывать в нашем Telegram-канале о самых интересных событиях, которые будут происходить во время торжеств.

А я смогу уехать из центра города после завершения концертов?

Да, не переживайте. Работа общественного транспорта будет продлена традиционно.

Салют будет?

Нет, в этом году от него решили отказаться. Полную программу мероприятий на 9 мая в Барнауле можете почитать по ссылке.