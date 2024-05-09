Как будет ходить общественный транспорт в Барнауле 9 мая?
Из-за перекрытия дорог изменится схема нескольких маршрутов
09 мая 2024, 07:25, ИА Амител
В связи с празднованием Дня Победы в Барнауле 9 мая изменится схема движения общественного транспорта. Несколько участков дорог в центре города, где пройдут основные мероприятия, перекроют. Рассказываем, как будут ходить автобусы и троллейбусы в Барнауле 9 мая.
Итак, как будут ходить троллейбусы?
Маршрут № 1: стадион – ул. Малахова – пр. Космонавтов – пр. Ленина – пр. Строителей – пл. Победы, в обратном направлении тем же маршрутом.
Маршрут № 7: Взлетная – ул. Попова – ул. Балтийская – ул. Малахова – ул. Юрина – ул. Матросова – пр. Ленина – пр. Строителей – пл. Победы, в обратном направлении тем же маршрутом.
Как будут ходить автобусы?
По маршрутам № 1, 20, 24, 25, 35, 53, 55, 144 при движении в сторону Речного вокзала: пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – по маршрутам; в обратном направлении: пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Ленина, далее – по маршрутам.
Как будут ходить маршрутки?
Маршрут № 6
При движении на конечный остановочный пункт "Элеватор": пр. Ленина – ул. Советская – пр. Комсомольский – ул. Анатолия;
в обратном направлении: ул. Анатолия – пр. Комсомольский – ул. Советская – пр. Ленина, далее – по маршруту.
Маршруты № 27, 110
При движении на конечный остановочный пункт ЛДП "Спартак-2": пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – по маршрутам;
в обратном направлении: пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский – пр. Строителей, далее – по маршрутам.
Маршрут № 29
При движении в сторону ул. Аванесова: пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – по маршруту;
в обратном направлении: пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский – пр. Строителей, далее – по маршруту.
Маршрут № 33
При движении на конечный остановочный пункт "Сибирская Долина": пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский, далее – по маршруту;
в обратном направлении: пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Калинина, далее – по маршруту.
Маршрут № 41
При движении на конечный остановочный пункт "Улица Партизанская": пр. Ленина – пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Партизанская, далее – по маршруту;
в обратном направлении: ул. Партизанская – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Ленина, далее – по маршруту.
Маршрут № 70р
При движении с конечного остановочного пункта "Площадь Победы": пл. Победы – пр. Красноармейский – ул. Гоголя, далее – по маршруту;
в обратном направлении: ул. Гоголя – пр. Красноармейский – пл. Победы.
Маршрут № 78
При движении на конечный остановочный пункт "Оптово-розничный рынок": пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Комсомольский, далее – по маршруту;
в обратном направлении: пр. Комсомольский - ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – по маршруту.
Маршрут № 109
При движении на конечный остановочный пункт "Поселок Центральный": пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский, далее – по маршруту;
в обратном направлении: пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Калинина, далее – по маршруту.
Маршрут № 109оп
При движении на конечный остановочный пункт "Улица Опытная Станция": пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский, далее – по маршруту;
в обратном направлении: пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Калинина, далее – по маршруту.
Команда amic.ru поздравляет всех с Днем Великой Победы! В течение всего дня будем рассказывать в нашем Telegram-канале о самых интересных событиях, которые будут происходить во время торжеств.
А я смогу уехать из центра города после завершения концертов?
Да, не переживайте. Работа общественного транспорта будет продлена традиционно.
Салют будет?
Нет, в этом году от него решили отказаться. Полную программу мероприятий на 9 мая в Барнауле можете почитать по ссылке.
Комментарии 0