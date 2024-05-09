Программы к 9 Мая подготовили почти все парки Барнаула

09 мая 2024, 08:00, ИА Амител

Концерт на 9 мая в парке "Лесная сказка"/ Фото: amic.ru

День Победы – праздник, когда вся Россия гуляет по улицам, слушает военные песни и участвует в праздничных мероприятиях. Многие идут в парки, которые традиционно организуют концерты и развлечения на 9 Мая. В 2024 году к празднику подготовились почти все парки краевой столицы. Amic.ru рассказывает, что там можно будет посмотреть.

Парк "Лесная сказка"

В "Лесной сказке" с 12 до 18 часов на сцене парка пройдет театрализованный концерт "Под ярким салютом Победы". С 12 до 14 часов у центрального входа на территорию выступит Союз пенсионеров Индустриального района с концертной программой "Память жива!".

С 12 до 17 часов на центральной аллее будут работать фотозоны, проводиться мастер-классы, желающие смогут попробовать полевую кухню. В 13 часов директор зоопарка Сергей Писарев в зоопарке проведет экскурсию "Четвероногие герои". А с 18 до 20 часов в парке будет районная праздничная программа "Одна на всех – Победа!".

Парк "Изумрудный"

В "Изумрудном" праздничная программа начнется в 11 часов. На центральном входе в парк будет концерт "Великая Победа", на котором выступят оркестр Главного управления МЧС России по Алтайскому краю и победители краевых, межрегиональных и общероссийских патриотических конкурсов и фестивалей.

В 15:00 в парке состоится программа "Бал Победы. Семейная хроника". А именно запланированы танцы эпохи 1940-1950-х годов (московская кадриль, берлинская полька, фокстрот, вальс), выступления творческих коллективов края, интерактивные, развлекательные и патриотические площадки и полевая кухня.

В 17:30 Алтайский краевой колледж культуры и искусств покажет барнаульцам музыкально-поэтическую композицию "Пою Победу". А в 18 часов у визит-центра состоится концерт "Победная весна". Последними в 20 часов выступят творческие коллективы Барнаула.

День Победы в парке "Изумрудный" / Фото: amic.ru

Парк "Центральный"

В парке "Центральный" праздничная программа продлится с 11 до 21 часа.

С 11:00 до 11:45 детская музыкальная школа № 1 им. А.К. Глазунова выступит с концертной программой "Нам нужна одна Победа".

С 11:45 до 13:00 будет концертная программа при участии хора "Вдохновение", а также школ вокала "Виртуозы" и "Октавия". С 13 до 14 часов – концертная программа военного оркестра Росгвардии по Алтайскому краю. С 14 до 15 на сцену выйдут представители Ассоциации национальных культурных объединений Алтая и регионального отделения "Ассамблеи народов России", они представят программу "Победный май".

Районная праздничная программа "Мир, май, Победа!" продлится с 15 до 17 часов. После нее до 19 часов будут выступления школы вокала "Голосология", школы танцев "Инфинити" и театра танца "Точка". В финале зрителей развлекут ансамбль русского танца "Светлячки" (с 19 до 20 часов) и ансамбль "Русский фреш" (с 20 до 21 часа).

На малой сцене с 16 до 20 часов можно будет исполнить в караоке песни военных лет. Кроме того, весь день в парке будет работать ярмарка декоративно-прикладного творчества и мастер-классы и состоится акция "Голубь мира".

Парк "Арлекино"

В "Арлекино" праздничная программа стартует в 16 часов. С этого времени там начнет работать интерактивная площадка от Центра военно-тактических игр "КиберАрена", где желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по лазертагу и научиться плести маскировочные сети.

В 17 часов на главной сцене начнется программа "О мире, о Победе, о весне". В это же время будет идти всероссийская акция "Рекорд Победы", также запланированы мастер-классы по изготовлению тематических сувениров. В 18 часов состоится акция "Солдатская каша" с работой полевой кухни. Кроме того, любой желающий сможет поучаствовать в квизе "Дорогой Победы".

Парк "Эдельвейс"

В "Эдельвейсе" также пройдет концертная программа. Она продлится с 10 до 21 часа. В парк пригласят диджея и аниматоров, которые будут развлекать пришедших песнями и танцами, рассказали в администрации общественного пространства.

День Победы в парке "Центральный"/ Фото: amic.ru

Парк "Солнечный ветер"

В "Солнечном ветре" праздничная программа будет с 12 до 19 часов. На сцене выступят детские танцевальные и вокальные коллективы. Никаких других активностей в парке не планируется, рассказали там.

Парк "Юбилейный"

В "Юбилейном" на 9 мая в этом году никаких мероприятий не запланировано, пояснили в парке.

Салюты в парках будут?

Нет, в этом году все салюты в Барнауле отменили из-за угроз безопасности.

А что вообще будет в городе на 9 Мая?

Главной площадкой празднования 9 Мая в Барнауле в этом году станет площадь Сахарова. Там с 12 до 20 часов будут концерты. В 10 утра на площади Советов пройдет торжественное шествие войск Барнаульского гарнизона, там же состоятся два забега. На привокзальной площади с 10 утра будет выставка "Эх, путь-дорожка фронтовая". Программу мероприятий можно прочитать здесь.

Команда amic.ru поздравляет всех с Днем Великой Победы! В течение всего дня будем рассказывать в нашем Telegram-канале о самых интересных событиях, которые будут происходить во время торжеств.