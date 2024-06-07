Как будет выглядеть памятник маршалу Георгию Жукову, который установят в Барнауле

Поставить монумент планируется до конца июня 2024 года

07 июня 2024, 14:05, ИА Амител

Место для установки памятника Жукову / Фото: компания "Мой Дом"

На площади Жукова в Индустриальном районе Барнаула продолжаются работы по установке бюста Георгию Жукову. Компания "Мой Дом" обещает поставить его до конца июня 2024 года. Пока же застройщик показал, как будет выглядеть памятник. Это приблизительная иллюстрация, которая может немного отличаться от итогового варианта, отметили в компании.

Бюст выполнен из бронзы, а постамент – из железобетона, который окрашен под бронзу. Высота памятника с постаментом составляет более трех метров.

В компании "Мой Дом" подчеркнули, что при разработке макета бюста изучали опыт других городов, где установлены аналогичные скульптуры Жукову, а именно Волгограда, Москвы, Сочи, Ставрополя, Симферополя и других. В большинстве из них памятник Жукову – это бюст с мемориальной табличкой.

Проект бюста Георгию Жукову в Барнауле/ Фото: "Мой Дом"

Дату открытия памятника компания "Мой Дом" объявит позже, когда рабочие приступят к завершающему этапу установки монумента. Всего на работы планируется потратить 5 млн рублей.

Напомним, что 31 мая на площади Жукова демонтировали закладной камень с надписью "Здесь будет установлен памятник четырежды герою Советского Союза маршалу Г.К. Жукову". Он простоял 24 года, установили скульптуру-обещание еще в 1999 году по инициативе Совета ветеранов, однако тогда средств на памятник не нашлось и о нем забыли.

В 2023 году ситуация сдвинулась с мертвой точки, когда компания "Мой дом" сообщила, что поставит на месте закладного камня полноценный бюст Жукову.

Но главное, что собирается построить на площади Жукова компания "Мой Дом", – это 17-этажная и 9-этажная высотки с апартаментами и офисными помещениями. Рядом с ними она планирует благоустроить территорию и создать общедоступный сквер. Однако жители домов на ул. Георгиева, 44, и 50 лет СССР, 51, выступают против стройки. Подробнее об их претензиях можно прочитать здесь.