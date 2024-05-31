В Барнауле демонтировали камень, обещающий установить памятник маршалу Жукову

Вместо камня-обещания на этом же месте установят полноценный бюст Жукову

31 мая 2024, 16:40, ИА Амител

Памятный знак Георгию Жукову на площади Жукова в Барнауле / Фото: компания "Мой Дом"

В Барнауле 31 мая демонтировали закладной камень с надписью "Здесь будет установлен памятник четырежды герою Советского Союза маршалу Г.К. Жукову", который находился на площади Жукова на пересечении ул. Георгиева и 50 лет СССР. Вместо него застройщик "Мой Дом" уже совсем скоро установит полноценный бюст "Маршалу Победы". Об этом amic.ru сообщили в компании "Мой Дом", которая снесла здание бывшего кинотеатра "Искра" на площади и планирует возвести вместо него две высотки с офисами и апартаментами.

Отметим, что памятный знак стоял на этом месте 24 года. Еще в 1999 году его установили по инициативе Совета ветеранов, однако тогда денег на монумент не нашлось и о нем забыли.

В 2023 году компания "Мой Дом", которая планирует построить на площади Жукова большой офисный центр с апартаментами, сообщила, что установит на месте закладного камня полноценный бюст Георгию Жукову.

Затем стало известно, что бюст маршалу появится уже в июне 2024 года. Сейчас на месте идут подготовительные работы, на первом этапе "Мой Дом" планирует организовать площадку и благоустроить территорию рядом с памятником.

Табличка об установке памятника на месте закладного камня/ Фото: компания "Мой Дом"

Сам бюст будет сделан из бронзы, а постамент – из железобетона, окрашенного под бронзу. Вместе с постаментом высота памятника составит более трех метров. На установку застройщик потратит 5 млн рублей. Все работы компания завершит в течение июня.

Напомним, что в конце февраля 2024 года на площади Жукова завершился снос здания бывшего кинотеатра "Искра", начавшийся еще в январе. "Мой Дом" демонтировал здание для того, чтобы построить на этом месте 17-этажное и 9-этажные высотки с апартаментами и офисными помещениями, которые займут большую часть площади Жукова. При этом застройщик также намерен благоустроить территорию и создать там общедоступный сквер. В апреле 2024 года стартовали первые работы, на территории появилась установка для устройства буронабивных свай.

Однако жители домов на ул. Георгиева, 44, и 50 лет СССР, 51, выступают против стройки. Они считают, что работы создадут проблемы с парковками, ухудшат состояние домов и испортят дороги. Подробнее об их претензиях можно прочитать здесь.