Высота нового бюста маршалу Победы вместе с постаментом составит более трех метров

24 мая 2024, 11:40, ИА Амител

Памятный знак Жукову на площади Жукова в Барнауле/ Фото: amic.ru

Бюст маршалу СССР Георгию Жукову установят на площади его же имени на пересечении ул. Георгиева и 50 лет СССР в июне 2024 года. Монумент заменит закладной камень, который поставили рядом со зданием кинотеатра "Искра" еще в 1999 году. Работы проведет компания "Мой Дом", которая уже снесла здание "Искры" и собирается построить вместо него две высотки с офисами и апартаментами.

В компании "Мой Дом" amic.ru рассказали, что жители близлежащих домов попросили их не менять расположение памятника, поэтому бюст будет установлен на том же месте, где сейчас стоит закладной камень. Подготовительные работы начнутся в ближайшее время. На первом этапе компания "Мой Дом" организует площадку и благоустроит территорию рядом с памятником.

Бюст выполнен из бронзы, а постамент – из железобетона, окрашенного под бронзу. Вместе с постаментом высота памятника составит более трех метров. На установку бюста фирма потратит 5 млн рублей. Все работы планируется закончить в течение июня. Бюст уже пришел в Барнаул, отметили в компании.

Памятный знак на площади Жукова стоит уже 24 года. На нем выбита надпись "Здесь будет установлен памятник четырежды герою Советского Союза маршалу Г.К. Жукову". В 1999 году этот знак установили по инициативе Совета ветеранов, однако тогда денег на монумент не нашлось и о нем забыли.

Напомним, что в конце февраля 2024 года на площади Жукова завершился снос здания бывшего кинотеатра "Искра", который начался еще в январе. Объект демонтировали, чтобы построить на этом месте 17-этажное и 9-этажные высотки с апартаментами и офисными помещениями. Они займут большую часть площади Жукова. Но застройщик обещает создать вокруг общедоступный сквер. В апреле 2024 года на месте начались первые работы, там появилась установка для устройства буронабивных свай.

Против стройки выступают жители домов на ул. Георгиева, 44, и 50 лет СССР, 51. Они уверены, что стройка создаст проблемы с парковками, ухудшит состояние домов и навредит дорогам, так как по ним будет ездить строительная техника. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.