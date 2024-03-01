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Как 70 лет назад. В Барнауле прошла реконструкция встречи первых целинников

В этом году исполняется 70 лет с начала освоения целины на Алтае

01 марта 2024, 15:25, ИА Амител

Реконструкция приезда первых целинников на Алтай / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В ночь с 28 февраля на 1 марта 1954 года на Алтай прибыли первые целинники. В честь этого события у старого железнодорожного вокзала Барнаула прошла театрализованная реконструкция встречи состава.
 
Актеры с песнями под гармонь прошлись по перрону и площади вокзала к сцене, где состоялся митинг и праздничный концерт.
Перед сотнями собравшихся барнаульцев выступили творческие коллективы, агитбригады, а также прошло народное караоке с песнями времен освоения целинных земель. 

Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.

 

Барнаул фоторепортажи история

Комментарии 12

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Гость

15:34:36 01-03-2024

Не исторично. Надо было на паровозе подвозить и в теплушках. Да и фуфайки черные как то уж больно однообразно. Словно по этапу привезли.

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Гость

17:10:47 01-03-2024

Гость (15:34:36 01-03-2024) Не исторично. Надо было на паровозе подвозить и в теплушках.... первый поезд был с рабочими московских автозаводов. Ехали в обычных пассажирских вагонах, зеленых, такие по моделям и сейчас ходят, только перекрашены в серый. В теплушках никто не ехал. Вез первый поезд тепловоз. Учите матчасть

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Гость

15:34:41 01-03-2024

Без паровоза незачет. Целинники приехали на паровозе.

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Гость

17:09:08 01-03-2024

Гость (15:34:41 01-03-2024) Без паровоза незачет. Целинники приехали на паровозе.... на тепловозе, щарьте матчасть

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Гость

20:12:38 01-03-2024

Гость (17:09:08 01-03-2024) на тепловозе, щарьте матчасть... Полно кинохроники. Нигде нет тепловоза, только паровозы.

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Гость

15:38:59 01-03-2024

при коммунистах народ кормили великим будущим. теперь его кормят великим прошлым.

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Дядька

16:39:45 01-03-2024

Был там, по долгу службы, посмеялся над шапками и фуфайками (куфвайками, если по сибирски). Пимов нет, пьяных нет, паровоза и того нет.

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гость

18:55:08 01-03-2024

а что целину в Барнауле поднимали?

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Гость

20:14:30 01-03-2024

гость (18:55:08 01-03-2024) а что целину в Барнауле поднимали? ... Целину поднимали на Алтае, а привозили целинников сначала в Барнаул. Некоторых в Бийск. Потом развозили по районам.

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гость

23:16:35 01-03-2024

Гость (20:14:30 01-03-2024) Целину поднимали на Алтае, а привозили целинников сначала в ... странная информация,а вот мою маму почему то в Славгороде сразу высадили,наверное ей спец направление выдали

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Да

20:46:39 01-03-2024

гость (18:55:08 01-03-2024) а что целину в Барнауле поднимали? ... В Барнаул пришел первый поезд с целинникам, отсюда их везли на машинах

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Гость

10:06:03 02-03-2024

Необычно конечно. В то время местные с сел ехали в город, а в села получается ехали из Москвы городские?

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