Как 70 лет назад. В Барнауле прошла реконструкция встречи первых целинников
В этом году исполняется 70 лет с начала освоения целины на Алтае
01 марта 2024, 15:25, ИА Амител
Реконструкция приезда первых целинников на Алтай / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В ночь с 28 февраля на 1 марта 1954 года на Алтай прибыли первые целинники. В честь этого события у старого железнодорожного вокзала Барнаула прошла театрализованная реконструкция встречи состава.
Актеры с песнями под гармонь прошлись по перрону и площади вокзала к сцене, где состоялся митинг и праздничный концерт.
Перед сотнями собравшихся барнаульцев выступили творческие коллективы, агитбригады, а также прошло народное караоке с песнями времен освоения целинных земель.
Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.
15:34:36 01-03-2024
Не исторично. Надо было на паровозе подвозить и в теплушках. Да и фуфайки черные как то уж больно однообразно. Словно по этапу привезли.
17:10:47 01-03-2024
Гость (15:34:36 01-03-2024) Не исторично. Надо было на паровозе подвозить и в теплушках.... первый поезд был с рабочими московских автозаводов. Ехали в обычных пассажирских вагонах, зеленых, такие по моделям и сейчас ходят, только перекрашены в серый. В теплушках никто не ехал. Вез первый поезд тепловоз. Учите матчасть
15:34:41 01-03-2024
Без паровоза незачет. Целинники приехали на паровозе.
17:09:08 01-03-2024
Гость (15:34:41 01-03-2024) Без паровоза незачет. Целинники приехали на паровозе.... на тепловозе, щарьте матчасть
20:12:38 01-03-2024
Гость (17:09:08 01-03-2024) на тепловозе, щарьте матчасть... Полно кинохроники. Нигде нет тепловоза, только паровозы.
15:38:59 01-03-2024
при коммунистах народ кормили великим будущим. теперь его кормят великим прошлым.
16:39:45 01-03-2024
Был там, по долгу службы, посмеялся над шапками и фуфайками (куфвайками, если по сибирски). Пимов нет, пьяных нет, паровоза и того нет.
18:55:08 01-03-2024
а что целину в Барнауле поднимали?
20:14:30 01-03-2024
гость (18:55:08 01-03-2024) а что целину в Барнауле поднимали? ... Целину поднимали на Алтае, а привозили целинников сначала в Барнаул. Некоторых в Бийск. Потом развозили по районам.
23:16:35 01-03-2024
Гость (20:14:30 01-03-2024) Целину поднимали на Алтае, а привозили целинников сначала в ... странная информация,а вот мою маму почему то в Славгороде сразу высадили,наверное ей спец направление выдали
20:46:39 01-03-2024
гость (18:55:08 01-03-2024) а что целину в Барнауле поднимали? ... В Барнаул пришел первый поезд с целинникам, отсюда их везли на машинах
10:06:03 02-03-2024
Необычно конечно. В то время местные с сел ехали в город, а в села получается ехали из Москвы городские?