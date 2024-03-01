Как 70 лет назад. В Барнауле прошла реконструкция встречи первых целинников

В этом году исполняется 70 лет с начала освоения целины на Алтае

01 марта 2024, 15:25, ИА Амител

Реконструкция приезда первых целинников на Алтай / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В ночь с 28 февраля на 1 марта 1954 года на Алтай прибыли первые целинники. В честь этого события у старого железнодорожного вокзала Барнаула прошла театрализованная реконструкция встречи состава.



Актеры с песнями под гармонь прошлись по перрону и площади вокзала к сцене, где состоялся митинг и праздничный концерт.

Перед сотнями собравшихся барнаульцев выступили творческие коллективы, агитбригады, а также прошло народное караоке с песнями времен освоения целинных земель.

Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.



