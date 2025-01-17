Рассказываем, какие существуют гадания на Крещение

17 января 2025, 09:00, ИА Амител

Свеча / Фото: unsplash.com/Kelly Sikkema

Крещенская ночь с 18 на 19 января издавна считается волшебной. Говорят, что в это время открываются врата между мирами и можно заглянуть в будущее, чтобы узнать свою судьбу. Девушки и женщины издавна проводили древние обряды, чтобы узнать будущее, особенно в вопросах любви и замужества. Для этого существует множество способов гадания и каждый имеет свои особенности. Как ворожить в крещенскую ночь – читайте на amic.ru.

Как гадать в крещенскую ночь?

Способов гадания в крещенскую ночь очень много. Они помогают людям заглянуть за пределы обыденного мира и получить ответы на важные вопросы. Но чтобы узнать свое будущее, важно соблюдать простые, но важные рекомендации.

Во-первых, снимите все кольца, ремни, браслеты и любые другие предметы, которые могут ограничивать ваши конечности. Распустите волосы и снимите обувь. Одежда должна быть просторной и без завязок, чтобы не препятствовать свободному течению энергий.

Гадать нужно в комнате, в которой нет икон, а с себя нужно снять нательный крестик. Это необходимо, чтобы не создавать противоречий между вашей верой и магическими практиками. Отметим, что Церковь категорически запрещает гадания.

В помещении должна царить полная тишина и темнота, прерываемая только мягким светом свечей. Во время гадания важно держать руки и ноги расслабленными и не скрещивать их. Ворожить можно как в компании, так и в одиночестве.

С иголочкой

Гадание с помощью иголки, нитки и листка – это один из древних и интригующих способов заглянуть в свое будущее. Этот метод можно использовать для ответов на различные вопросы, включая судьбу, любовь и даже пол будущего ребенка.

Напишите на листе бумаги вопросы, на которые вы хотите получить ответ. Вденьте в иголку белую "двойную нитку" и подвесьте иглу над листом бумаги, держа ее за оба конца нитки. Теперь внимательно следите за движением иглы. Если она качается как маятник, это может означать "да", если совершает круговые движения – "нет" или девочку.

При желании на листке по кругу можно написать алфавит, задавать интересующие вопросы и следить, куда будет "водить" иголка и складывать их в слова. Этот метод гадания требует концентрации и спокойствия, чтобы результат был точным.

Гадание по тени

Одним из самых правдивых гаданий считается трактование увиденных образов по тени от сожженной бумаги. Для этого ритуала потребуется свеча, блюдце, лист бумаги, спички. Когда за окном уже стемнеет, во всех комнатах погасите свет и зажгите свечу. На блюдце положите скомканную бумагу и подожгите ее. Внимательно наблюдайте за тенями, которые появляются на стенах. Трактовать значения увиденных образов можно самостоятельно или поискать толкование в интернете.

Гадание на воске

Чтобы получить ответы на интересующие вопросы, можно использовать мистическую силу воска. Для этого вам понадобится емкость с водой и две свечи. Растопите одну из свечей и медленно вылейте жидкий воск в воду. Выньте застывшую фигуру и наблюдайте за тенями, которые она образует в свете свечи. Расшифровка гадания зависит от вашей фантазии и интуиции.

Разгадывая крещенские сны

Считается, что свою судьбу на Крещение можно увидеть во сне. Для этого, ложась спать, нужно сказать: "Святой Самсон, покажи вещий сон". После этого отправляйтесь в постель, но уже ни с кем не разговаривая. А утром вспоминайте, что снилось.

По книге

Для этого гадания можно взять любую художественную книгу. В полной тишине мысленно задайте вопрос, на который желаете получить ответ. Для этого назовите страницу и номер строки сверху или снизу. Затем откройте и прочитайте предложение – оно и будет ответом на ваш вопрос.

На зеркале

Для того чтобы гадать на зеркале, нужно набраться смелости. Этот способ считается одним из самых опасных, но, говорят, что в отражении даже можно увидеть будущего мужа. Для этого перед зеркалом кладут столовые приборы, выключают свет и зажигают свечу. В полной тишине нужно произнести заговор: "Суженый-ряженый, приходи отужинать". Там и появится ваш суженый. Сразу после этого погасите свечи и накройте зеркало. Считается, если этого не сделать, может произойти несчастье.

На расческе

Положите расческу под подушку и попросите суженого расчесать вам волосы во сне. Тот, кто приснится вам ночью, станет вашим спутником жизни.