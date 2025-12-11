Как идет строительство премиального комплекса "Сахаров Парк" в Барнауле?

Рассказываем о ходе работ в башнях и секциях проекта

"Сахаров Парк" / Фото: предоставлено застройщиком

В центре Барнаула продолжают возведение премиальных резиденций "Сахаров Парк", которые обещают стать архитектурным акцентом города. Что именно уже сделали – amic.ru рассказали в центре продаж застройщика.

На нижних этажах второй башни сейчас идет утепление фасада и облицовка керамическим кирпичом. Внутри стартовал монтаж систем вентиляции. До конца декабря планируют завершить все бетонные работы, что позволит перейти к следующему этапу – инженерным и отделочным процессам.

В башне № 3 завершают устройство монолитного перекрытия 14-го этажа. Одновременно ведут кирпичную кладку наружных и внутренних стен на четвертом и пятом этажах.

А в паркинге формируют конструкцию, которая станет основой для технологичного пространства подземного уровня.

Возведение резиденций "Сахаров Парка" / Фото: предоставлено застройщиком

Во второй секции армируют фундаментную плиту, готовя ее к дальнейшему возведению этажей. В третьей секции продолжают бетонные работы, каркас формируют в соответствии с графиком.

"Сахаров Парк" задает новые ориентиры для жилой застройки в Барнауле. Каждый новый этап приближает будущих собственников к комфортной жизни в резиденциях премиум-класса. Ознакомиться с проектом можно в центре продаж.

