Как в резиденциях "Сахаров Парк" добиваются высокой шумоизоляции, приватности и комфорта?

Комплекс в центре Барнаула растет на глазах

13 октября 2025, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFHf5HMz

Так будет выглядеть "Сахаров Парк" / Иллюстрацию предоставил застройщик

Тишина и отсутствие шума – почти 70% покупателей московских новостроек премиум-класса ориентируются на эти параметры при выборе недвижимости. Таковы результаты исследования федеральной компании MR Group*. Тренд, заданный столицей, уже распространился в регионы, и девелоперы, возводящие премиальную недвижимость, следуют тенденции. В Барнауле на этот запрос отвечают премиум-резиденции "Сахаров Парк", строительство которого в центре города активно ведется уже год. Кстати, скоро у комплекса начнет проявляться внешний облик: строители приступят к облицовке фасадов. Как сообщили amic.ru в отделе продаж компании, объект возводят в точном соответствии с заявленным проектом, уделяя внимание каждой детали. За счет чего будет достигнута пластика, ритм фасадов и как для резидентов создадут максимальную приватность проживания – в материале amic.ru.

Окна-премиум

Строительство "Сахаров Парка" в разгаре: так, башня № 2 вышла на финишную высоту, работы в башне № 3 – на уровне десятого этажа. При этом в ближайшее время стартует важный этап для всего проекта: строители начнут отделку фасада башни дизайнерским лицевым кирпичом, который изготавливается эксклюзивно для проекта. Примечательно, что в процессе применят несколько стилей кладки в разных цветовых решениях – так у каждого здания появится собственный характер, как и было обещано проектом, автором которого является архитектор с мировым именем Сергей Чобан.

Панорамные виды на город – одно из преимуществ "Сахаров Парка". Окна в резиденциях нестандартные, а их размеры меняются в зависимости от этажности башен. Так, со второго по четвертый этаж установят окна 1,9 на 1,97 метра, с 5-го по 12-й – 2,7 на 1,97 метра, а в резиденциях с 13-го по 15-й этаж предусмотрены конструкции размером 3,12 на 1,97 метра.

Семикамерная профильная система, окрашенная в массе с двухсторонней матовой ламинацией премиум-класса от одного из лидеров рынка, имеет монтажную глубину 82 мм (ширина, которую рама занимает в оконном проеме). Три контура уплотнения гарантируют отсутствие шума, холода, влаги и сквозняков.

«За счет разной толщины стекол в стеклопакете, а также широкой и неравной толщины воздушных камер достигается высокий комфорт проживания и акустического уюта. В резиденциях всегда будет много света и воздуха. Такие решения визуально увеличивают пространство и позволяют любоваться невероятными видами на город», – рассказал amic.ru представитель отдела продаж застройщика.

Фасады и окна в "Сахаров Парке" / Иллюстрацию предоставил застройщик

В пентхаусах "Сахаров Парка" окна практически заменяют часть стен: их размеры – 3,09 на 3,2 метра и 3,04 на 3,2 метра. Панорамное витражное остекление будет выполнено из алюминиевых профилей премиального качества с декоративным фактурным покрытием. Оно обеспечивает высокий уровень комфорта, а также защиту помещений от теплопотерь и шума с улиц.

«В стеклопакетах применяется наружное архитектурное мультифункциональное селективное стекло нейтрального оттенка с теплосберегающим и солнцезащитным покрытием. Благодаря ему стекло пропускает максимальное количество солнечного света, при этом отлично сохраняет тепло зимой, а летом защищает от жары, помогает сделать помещение комфортным. Солнцезащитное покрытие минимизирует УФ-излучение и спасает от выгорания предметы интерьера и декоративные покрытия, что продлевает их срок службы», – отметил представитель отдела продаж застройщика.

Зона акустического уюта

В "Сахаров Парке", как и задумывалось проектом, для перекрытий и наружных стен применяют 25-сантиметровый монолитный железобетон – при такой толщине индекс изоляции воздушного шума уже с запасом перекрывает нормативы. Сверху будет уложена звукоизоляционная мембрана и дополнительный слой стяжки.

«Межквартирные стены жилых пространств будут многослойными. Между двумя слоями кирпичной кладки проложат современные минераловатные плиты. Также в стяжке полов предусмотрят мембрану, которая гасит ударные шумы. То есть любые упавшие на пол предметы в резиденции выше не доставят неудобств соседям снизу», – подчеркнул представитель компании.

Камерную атмосферу создаст ограниченное число резиденций – на одном этаже не более пяти. Подниматься к ним владельцы будут на скоростных бесшумных лифтах, которые изготовят на заказ. Дополнительно в лестнично-лифтовом узле выполнят вибро-и шумоизоляцию, чтобы резиденты не слышали и не чувствовали движение лифтов.

Так будет выглядеть "Сахаров Парк" / Иллюстрацию предоставил застройщик

В графике

Строительство "Сахаров Парка" ведут не только строго в соответствии с проектом, но и со сроками. Работы продолжат и зимой: здесь завершат каркас третьей башни, а в 2026 году приступят к строительству башни № 1. В холодное время года работы будут вести и внутри секций. Кстати, уже началась прокладка наружных инженерных сетей, подземного паркинга. В третьей секции резиденций, где разместится фитнес-клуб World Class*, строители установили опалубку для будущей чаши бассейна.

Общая площадь фитнес-центра составит 4,7 тыс. квадратных метров. Здесь появятся аквазона с 25-метровым бассейном, дизайнерская спа-зона с премиальными программами ухода. На крыше клуба запроектирована зона для мягкого фитнеса.

Будущий бассейн в "Сахаров Парке" / Иллюстрацию предоставил застройщик

Центр продаж резиденций "Сахаров Парк"

Адрес: Социалистический пр., 109

Тел.: +7 (3852) 570-777

Сайт

*MR Group ("ЭмЭр Групп"); World Class ("Ворлд Класс")

Проектная декларация размещена на наш.дом.рф. Застройщик – ООО СЗ "Домстрой-Барнаул22".

ИП Андреева Елена Александровна

Реклама