В июне нас ждут последние длинные выходные в году

27 мая 2026, 14:27, ИА Амител

Флаг России / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В июне в нашей стране отмечают День России — один из главных государственных праздников. По этому случаю традиционно объявляют дополнительный выходной. В этом году его удастся присоединить к обычным выходным, так что у россиян будет возможность устроить мини-отпуск. Кстати, это будут последние длинные выходные в 2026 году.

О том, как мы отдыхаем на День России и когда нужно будет выходить на работу, — в материале amic.ru

1 Когда День России в 2026 году? Дата праздника не меняется. Ежегодно его отмечают 12 июня.

2 Сколько дней мы будем отдыхать на День России? В этом году у нас будет три выходных дня по случаю Дня России.

3 В какие дни мы отдыхаем и когда выходим на работу? Выходными будут 12 (пятница), 13 (суббота) и 14 (воскресенье) июня. На работу нужно будет выходить в понедельник, 15 июня.