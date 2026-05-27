Как мы отдыхаем на День России в 2026 году?
В июне нас ждут последние длинные выходные в году
27 мая 2026, 14:27, ИА Амител
Флаг России / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
В июне в нашей стране отмечают День России — один из главных государственных праздников. По этому случаю традиционно объявляют дополнительный выходной. В этом году его удастся присоединить к обычным выходным, так что у россиян будет возможность устроить мини-отпуск. Кстати, это будут последние длинные выходные в 2026 году.
О том, как мы отдыхаем на День России и когда нужно будет выходить на работу, — в материале amic.ru
1
Когда День России в 2026 году?
Дата праздника не меняется. Ежегодно его отмечают 12 июня.
2
Сколько дней мы будем отдыхать на День России?
В этом году у нас будет три выходных дня по случаю Дня России.
3
В какие дни мы отдыхаем и когда выходим на работу?
Выходными будут 12 (пятница), 13 (суббота) и 14 (воскресенье) июня. На работу нужно будет выходить в понедельник, 15 июня.
4
А почему после этого длинных выходных в 2026 году больше не будет?
Так составили производственный календарь на этот год. В ноябре будет еще один государственный праздник — День народного единства. Его ежегодно отмечают 4 ноября. Но в этом году он выпадает на среду. Так что у нас будет лишь один праздничный выходной посреди недели.
Читайте также в сюжете: День России - 12 июня
Комментарии 0