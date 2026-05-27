НОВОСТИОбщество

Как мы отдыхаем на День России в 2026 году?

В июне нас ждут последние длинные выходные в году

27 мая 2026, 14:27, ИА Амител

Флаг России / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Флаг России / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В июне в нашей стране отмечают День России — один из главных государственных праздников. По этому случаю традиционно объявляют дополнительный выходной. В этом году его удастся присоединить к обычным выходным, так что у россиян будет возможность устроить мини-отпуск. Кстати, это будут последние длинные выходные в 2026 году. 

О том, как мы отдыхаем на День России и когда нужно будет выходить на работу, — в материале amic.ru

1

Когда День России в 2026 году?

Дата праздника не меняется. Ежегодно его отмечают 12 июня
2

Сколько дней мы будем отдыхать на День России?

В этом году у нас будет три выходных дня по случаю Дня России. 
3

В какие дни мы отдыхаем и когда выходим на работу?

Выходными будут 12 (пятница), 13 (суббота) и 14 (воскресенье) июня. На работу нужно будет выходить в понедельник, 15 июня.
4

А почему после этого длинных выходных в 2026 году больше не будет?

Так составили производственный календарь на этот год. В ноябре будет еще один государственный праздник — День народного единства. Его ежегодно отмечают 4 ноября. Но в этом году он выпадает на среду. Так что у нас будет лишь один праздничный выходной посреди недели. 
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Как мы будем отдыхать в 2027 году и когда будут длинные выходные?

Минтруд уже опубликовал проект производственного календаря на следующий год
НОВОСТИОбщество
праздники выходные День России
Читайте также в сюжете: День России - 12 июня
       

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров