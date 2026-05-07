Минтруд уже опубликовал проект производственного календаря на следующий год

07 мая 2026, 09:00, ИА Амител

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Стало известно, как мы будем отдыхать на праздники в следующем, 2027 году. Минтруд РФ уже опубликовал проект производственного календаря. Как пояснили в ведомстве, там всегда стараются перенести и объединить праздничные дни таким образом, чтобы на главные торжества россиян ждали длинные выходные. В этот раз получилось: на главные праздники мы будем отдыхать по три дня, а на один из них - и вовсе четыре.

Рассказываем, когда в 2027 году нас ждут длинные выходные.

1 Как мы будем отдыхать на новогодние праздники в 2027 году? На Новый год нас ждет сразу 11 выходных дней. Во-первых, 31 декабря в 2026 году будет официальным выходным днем. А во-вторых, первые десять дней января 2027-го будут выходными. Таким образом, на работу нужно будет выходить лишь 11 января.

2 Сколько выходных будет по случаю 23 Февраля в 2027 году? По случаю Дня защитника Отечества мы будем отдыхать три дня. Выходными будут 21, 22 и 23 февраля.

3 Как будем отдыхать на 8 Марта в 2027 году? Международный женский день тоже подарит нам три выходных подряд. Мы будем отдыхать 6, 7 и 8 марта.

4 Как отдыхаем на майских праздниках в 2027 году? На майские в 2027-м у нас будет для периода отдыха, по три дня каждый. По случаю Дня весны и труда мы будем отдыхать 1, 2 и 3 мая, а по случаю Дня Победы - 8, 9 и 10 мая.

5 Сколько выходных будет на День России в 2027 году? Тоже три выходных подряд - 12, 13 и 14 июня.