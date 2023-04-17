Как ни крути – всё равно IT. В Барнауле объявили набор студентов в модный колледж СПО

Что предлагает "Академия ТОП" своим студентам в 2023 году

17 апреля 2023, 10:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaKr9Z1h5

Фото: "Академия ТОП"

Мечтаешь стать крутым айтишником? Получить востребованную профессию в Барнауле можно в филиале Московского международного колледжа цифровых технологий – "Академии ТОП". Здесь дают актуальные знания, которые пригодятся для работы или бизнеса.

Основная цель IT-колледжа "Академия TOP" – подготовить профессиональных специалистов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка труда.

Знакомство с академией

Узнать подробную информацию от ведущих специалистов IT-сферы можно на дне открытых дверей, куда приглашают абитуриентов в возрасте от 15 до 18 лет, а также их родителей. Мероприятие будет проходить 22 апреля 2023 года в 13:00 в барнаульском филиале колледжа.

Программа:

обзор перспективных профессий будущего;

пять технологий, которые никогда не оставят вас без работы;

восемь убедительных причин стать айтишником;

семь важных показателей хорошего учебного заведения;

секреты совмещения учёбы с работой;

информация о перспективах, которые открываются перед студентом IT-колледжа "Академии TOP";

ответ на вопрос, почему академия гарантирует трудоустройство каждого выпускника;

выступление ведущих специалистов и партнёров академии из IT-сферы.

Информация для будущих студентов

В 2023 году набор в "Академию ТОП" проводят по двум наиболее востребованным и перспективным направлениям:

Разработка программного обеспечения. Компьютерная графика и дизайн.

Обучение построено исключительно на практических задачах. Преподаватели, которые являются профессионалами из IT-индустрии, будут передавать свой опыт и учить тому, о чём не пишут в учебниках.

Выпускники получат:

диплом государственного образца и профессиональные сертификаты от ведущих разработчиков ПО;

возможность поступления без ОГЭ и ЕГЭ;

стажировку и практику в крупных IT-компаниях;

возможность зарабатывать во время обучения;

обучение с использованием современных технологий;

перспективу начать самостоятельную жизнь раньше сверстников;

возможность поступить в вуз-партнёр на 2-й курс без сдачи ЕГЭ;

персональное, оснащённое компьютером место, вместо учебников – планшет;

возможность обучения на базе 9 и 11 классов, а для учащихся 8-11 классов – параллельно со школьным образованием;

собственное портфолио, созданное во время обучения.

Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону: +7 (3852) 721-410 или через форму на сайте. Приходи на день открытых дверей и узнай всю информацию из первых уст.

Компьютерная академия "ТОП" (Академия "ТОП" АНО ДПО обособленное подразделение)

Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел: 8 (3852) 721-410

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