Как ни крути – всё равно IT. В Барнауле объявили набор студентов в модный колледж СПО
Что предлагает "Академия ТОП" своим студентам в 2023 году
17 апреля 2023, 10:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaKr9Z1h5
Мечтаешь стать крутым айтишником? Получить востребованную профессию в Барнауле можно в филиале Московского международного колледжа цифровых технологий – "Академии ТОП". Здесь дают актуальные знания, которые пригодятся для работы или бизнеса.
Основная цель IT-колледжа "Академия TOP" – подготовить профессиональных специалистов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка труда.
Знакомство с академией
Узнать подробную информацию от ведущих специалистов IT-сферы можно на дне открытых дверей, куда приглашают абитуриентов в возрасте от 15 до 18 лет, а также их родителей. Мероприятие будет проходить 22 апреля 2023 года в 13:00 в барнаульском филиале колледжа.
Программа:
- обзор перспективных профессий будущего;
- пять технологий, которые никогда не оставят вас без работы;
- восемь убедительных причин стать айтишником;
- семь важных показателей хорошего учебного заведения;
- секреты совмещения учёбы с работой;
- информация о перспективах, которые открываются перед студентом IT-колледжа "Академии TOP";
- ответ на вопрос, почему академия гарантирует трудоустройство каждого выпускника;
- выступление ведущих специалистов и партнёров академии из IT-сферы.
Информация для будущих студентов
В 2023 году набор в "Академию ТОП" проводят по двум наиболее востребованным и перспективным направлениям:
- Разработка программного обеспечения.
- Компьютерная графика и дизайн.
Обучение построено исключительно на практических задачах. Преподаватели, которые являются профессионалами из IT-индустрии, будут передавать свой опыт и учить тому, о чём не пишут в учебниках.
Выпускники получат:
- диплом государственного образца и профессиональные сертификаты от ведущих разработчиков ПО;
- возможность поступления без ОГЭ и ЕГЭ;
- стажировку и практику в крупных IT-компаниях;
- возможность зарабатывать во время обучения;
- обучение с использованием современных технологий;
- перспективу начать самостоятельную жизнь раньше сверстников;
- возможность поступить в вуз-партнёр на 2-й курс без сдачи ЕГЭ;
- персональное, оснащённое компьютером место, вместо учебников – планшет;
- возможность обучения на базе 9 и 11 классов, а для учащихся 8-11 классов – параллельно со школьным образованием;
- собственное портфолио, созданное во время обучения.
Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону: +7 (3852) 721-410 или через форму на сайте. Приходи на день открытых дверей и узнай всю информацию из первых уст.
Компьютерная академия "ТОП" (Академия "ТОП" АНО ДПО обособленное подразделение)
Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж
Тел: 8 (3852) 721-410
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