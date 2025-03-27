Пьяное ДТП. Какое наказание грозит водителю

Ошибка нетрезвого водителя может привести к трагедии, цена которой человеческая жизнь или здоровье

27 марта 2025, 07:15, ИА Амител

ДТП в Барнауле / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

Одно из самых серьезных нарушений правил дорожного движения – управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Некоторые водители уверены: правила дорожного движения в отношении алкоголя слишком жесткие. И если выпил "немного", это никак не отразится на способности управлять автомобилем, а потому позволяют себе "расслабиться" за рулем. В итоге это приводит к трагедиям, смертельным ДТП и другим тяжелым последствиям. Как влияет даже малая доза алкоголя на реакцию водителя и какое наказание грозит за управление автомобилем в нетрезвом состоянии – в материале amic.ru.

Статистика ДТП в Алтайском крае



23 февраля на Павловском тракте в Барнауле пьяный водитель устроил массовое ДТП, в котором пострадали четыре автомобиля. 8 февраля на проспекте Ленина водитель-женщина в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Mercedes-Benz, допустила наезд на пешехода-девушку, которая передвигалась по тротуару. В результате ДТП пострадавшая погибла на месте происшествия. Всего же с начала января 2025 года на территории Алтайского края было зарегистрировано 23 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, в результате которых 1 человек погиб и 32 получили ранения. За 2024 год количество аналогичных происшествий составило 265. От действий пьяных водителей погибли 63 человека, ранены – 354.

Как алкоголь влияет на реакцию водителя?

Даже небольшая доза спиртного существенно снижает скорость реакции, просто сам человек этого не замечает, так как его восприятие реальности в этот момент тоже меняется.

Врачи-наркологи говорят: всего один бокал шампанского может вызвать замедление реакции минимум в два-четыре раза. Пример: если трезвый водитель на скорости 40 км/час увидел препятствие, он успеет отреагировать за 0,6 секунды. При этом водителю в состоянии опьянения потребуется 1,8 секунды. За это время в три раза увеличится путь, который пройдет автомобиль.

Кроме того, у водителя в состоянии опьянения нарушена координация движений рук и ног, снижены функции внимания и мышления, он неспособен верно определить расстояние, притупляются чувства и сужается обзорность. По оценке специалистов, если у трезвого водителя обзорность составляет 150°, то у нетрезвого – всего 40°, то есть возникает так называемый синдром "тоннельного зрения".

Именно поэтому широко известное выражение "пьяный за рулем – потенциальный убийца" имеет под собой серьезные основания, и наказание за это нарушение должно быть соответствующим.

Госавтоинспекция / Фото: amic.ru

Как водителей проверяют на трезвость?

Если сотрудник Госавтоинспекции остановил автомобиль и заподозрил, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, он обязан отстранить его от управления и отправить на освидетельствование. Эту процедуру проводят с помощью алкотестера.

Автомобилист, конечно, может отказаться от теста, но ему в этом случае грозит:

административный штраф в размере 45 тысяч рублей;

лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

Как проходит процедура освидетельствования на алкотестере:

сотрудник ГАИ надевает одноразовый мундштук на алкотестер;

водитель выдыхает воздух в прибор;

воздух попадает на датчик, и на дисплее отображается содержание алкоголя.

С учетом возможных погрешностей допустимый уровень алкоголя не должен превышать 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Если результат выше, водителя признают находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

Если водитель не согласен с результатами тестирования, его отправляют на медицинское освидетельствование. Однако при отказе автомобилиста оформят по статье 12.26 КоАП РФ за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Автомобиль при этом отправляется на штрафстоянку.

Какое наказание за вождение в нетрезвом виде в 2025 году?

С 1 января 2025 года за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрены следующие нормы ответственности:

административный штраф в размере 45 тысяч рублей;

лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

Если водитель управляет автомобилем в нетрезвом состоянии, не имея права управления транспортными средствами, ему грозит:

спецприемник на срок от 10 до 15 суток;

штраф 45 тысяч рублей, если административный арест не применим.

Кстати, если водитель передал право управления своим автомобилем лицу, которое находится в состоянии алкогольного опьянения, он тоже лишается прав и будет оштрафован, подчеркнули в краевой Госавтоинспекции.

В соответствии с ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрен административный штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права на управление от полутора до двух лет.Если автомобилист впервые привлекается к ответственности за управление авто в нетрезвом виде, это классифицируется как административное правонарушение. Если же управление ТС нетрезвым водителем совершено во второй раз, данное нарушение становится уголовным и регулируется статьей 264.1 УК РФ. В 2025 году за это предусмотрено уголовное наказание, включая лишение свободы на срок до двух лет и конфискацию транспортного средства в доход государства (основание – КоАП РФ статья 12.8 пункт 2).

Но все-таки важнее всех штрафов и изоляции в исправительных учреждениях – осознание, что одна ошибка нетрезвого водителя может привести к трагедии, цена которой человеческая жизнь или здоровье.