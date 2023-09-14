Выбираем лучшие компании. В Алтайском крае стартовала премия "Народный знак качества"

В 2023 году жители региона и эксперты выберут 19 компаний, достойных этого звания

14 сентября 2023, 10:30, ИА Амител

Премия "Народный знак качества" в 2022 году / Фото: Дмитрий Днепровский

Самый вкусный ресторан, самый быстрый автосервис, самый надежный застройщик, самый опытный медцентр, самый-самый-самый – год назад жители Алтайского края составили поистине народный рейтинг. Они выбрали лучшие компании в разных сегментах. И вот пришло время узнать имена новых любимчиков (впрочем, кто сказал, что нельзя победить еще раз). 14 сентября 2023 года региональный информационный портал amic.ru* совместно с радиостанцией Business FM* Барнаул в третий раз запустили премию "Народный знак качества".

В этом году местные бренды и их представители поборются за народную любовь и очень почетное звание в 19 номинациях. В 15 из них будут самые настоящие народные выборы – все решат голоса жителей, а в четырех специальных номинациях последнее слово за экспертными комиссиями.

На первом этапе каждый из вас (и даже работник компании) может номинировать любые ИП, ООО или фирмы других форм собственности. Главное, чтобы это были бренды, действующие на территории Алтайского края. Заявить претендентов можно здесь. Дедлайн – 12 октября, так что время подумать будет.

Система номинирования простая: одна номинация – одна компания. А значит, вы сможете выразить свою признательность и симпатию целым 15 брендам. С полным списком номинантов можно будет ознакомиться сразу после отправки формы. Списки будут обновляться ежедневно до 10:00 утра. Чем больше заявок получит компания, тем выше шансы, что она пройдет во второй этап.

Уже 18 октября мы опубликуем шорт-листы, состоящие из 10 самых упоминаемых компаний по каждой номинации. Это и будет второй этап.

В этой премии можно и нужно выбирать сердцем. Помните, что только от ваших решений зависит, кто пройдет дальше и получит народное признание.

*Amic.ru (Амик.ру); Business FM (Бизнес ФМ)