Как прошла премия "Народный знак качества – 2023": небольшой и яркий видеоотчет

Почти как премия "Оскар"

22 ноября 2023, 15:19, ИА Амител

"Народный знак качества – 2023" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

21 ноября в Барнауле прошла церемония награждения победителей премии "Народный знак качества – 2023". Редакция amic.ru подготовила видеоотчет с яркими моментами.

Мы постарались сделать видео небольшим: на 22 секунды – как индивидуальный код Алтайского края. Больше ярких видео и фото в прямой трансляции с мероприятия и фоторепортаже.

Напомним, сами жители Алтайского края выбирали победителей в премии "Народный знак качества" в 15 номинациях: "Автодилер года", "Автосалон года", "Автосервис года", "Застройщик года", "Медцентр года", "Образовательный центр года", "Производитель продуктов питания года", "Производитель промышленных товаров года", "Ресторан и кафе года", "Спортивный клуб года", "Стройка и ремонт года", "Торговая сеть года", "ТРЦ года", "Фастфуд и доставка года", "Сервис и услуги года". Также были еще четыре специальные номинации и одна номинация от генерального партнера "Жилищная инициатива".

Кто победил в премии "Народный знак качества" в 2023 году – в нашем материале.