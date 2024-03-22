Правда ли, что для военнослужащих продлят действие результатов ЕГЭ?

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий продлить срок действия результатов Единого госэкзамена для ряда россиян

22 марта 2024, 11:00, ИА Амител

Солдаты / Фото из архива amic.ru

Срок действия результатов ЕГЭ хотят продлить в России для военнослужащих. Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали соответствующий законопроект, сейчас он направлен на заключение в правительство. Для чего это нужно и на кого конкретно будут распространяться эти послабления, если в закон об образовании внесут поправки, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Для кого депутаты хотят продлить срок действия результатов ЕГЭ?

В настоящее время срок действия результатов ЕГЭ в России для поступления в вузы для всех категорий граждан составляет четыре года с момента сдачи экзамена. Сделать исключение из правил депутаты от ЛДПР предлагают для военнослужащих, чтобы после возвращения домой у них была возможность поступить в высшие учебные заведения и быстрее адаптироваться к мирной жизни.

Речь идет о солдатах-срочниках, которые были призваны в ряды вооруженных сил, мобилизованных и контрактниках.

На сколько могут продлить срок действия результатов ЕГЭ для военных?

Для мобилизованных и солдат-срочников депутаты предлагают исключить из срока действия результатов ЕГЭ периоды прохождения их службы, для контрактников – на время их участия в специальной военной операции.

В Минобрнауки отмечают, что "поддержка участников СВО и их детей уже осуществляется на системной основе". Таких абитуриентов принимают в вузы в рамках отдельной квоты, пишет "Коммерсант". Для них по каждому направлению выделяют минимум 10% от общего числа бюджетных мест.

Кроме того, для этой категории предусмотрен отдельный конкурс баллов. При желании они могут сдать внутренний экзамен вуза вместо ЕГЭ. В рамках квоты Герои России и обладатели трех орденов Мужества, их дети, а также дети погибших или получивших увечье участников СВО могут поступить без экзаменов.