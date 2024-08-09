В Барнауле введут реверсивное движение на участке Павловского тракта

Временные изменения в дорожном движении не повлияют на маршруты общественного транспорта, проходящие по тракту

09 августа 2024, 13:20, ИА Амител

Пересечение Павловского тракта с улицей Новороссийской / Фото: "Яндекс Карты"

В Барнауле на Павловском тракте на участке пересечения с улицей Новороссийской почти на две недели введут реверсивное движение - с 09:00 11 августа до 18:00 28 августа, сообщает мэрия.

"Движение на обозначенном участке с 22:00 до 15:00 следующего дня будет организовано по двум полосам в сторону центра города, с 16:00 до 21:00 - по двум полосам из центра города. Часовые окна с 15:00 до 16:00 и с 21:00 до 22:00 предусмотрены для перемещения технических средств организации дорожного движения", - пояснил заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству и транспорту Дмитрий Арапов.

В районе введения реверсивного движения, для минимизации заторовых ситуаций, будет организован мониторинг дорожной ситуации. Для этого привлекут экипажи дорожно-патрульной службы.

Перекрытие участка Павловского тракта / Изображения: barnaul.org

Стоит отметить, что с 16 июня остается закрытой для движения одна полоса по Павловскому тракту при направлении из центра города на пересечении с улицей Сельскохозяйственной напротив здания МФЦ. Ограничение движения на этом участке продлится до 28 августа.

"Участников дорожного движения просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности заранее выбирать пути объезда", - обратился Дмитрий Арапов к жителям города.

Он также подчеркнул, что введение реверсивного движения не вызовет изменений в маршрутах общественного транспорта, следующего по Павловскому тракту.

В связи с чем вводят реверсивное движение?

Реверсивное движение на участке Павловского тракта в районе улицы Новороссийской вводят в связи с проведением реконструкции сетей водоснабжения в рамках реализации масштабного проекта для АО БМК "Меланжист Алтая". Ранее об этом подробно рассказывал amic.ru. Реконструкцию проводит ООО "Барнаульский водоканал".

Как отметил заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин, в настоящее время реализуется первый этап реконструкции сетей водоснабжения протяженностью 3,5 км. С 16 июня подрядная организация ООО "СоюзДонСтрой" проводит работы по прокладке сети водопровода методом горизонтально-направленного бурения, закрытым способом вдоль Павловского тракта - от улицы Сельскохозяйственной до улицы Новороссийской.

"Проведение работ по демонтажу камеры, находящейся под проезжей частью Павловского тракта в районе его пересечения с улицей Новороссийской, потребует временного перекрытия одной крайней правой полосы в сторону из города с организацией реверсивного движения по трем полосам", - рассказал начальник участка буровых работ ООО "СоюзДонСтрой" Андрей Черногривов.

Проект, который поможет улучшить качество питьевой воды



Напомним, в Барнауле за счет средств бюджетных кредитов реализуется крупный инфраструктурный проект, который предусматривает комплекс мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения. Объем вложений составит более 2 млрд рублей. Модернизация систем водоснабжения и водоотведения предпринята для того, чтобы обеспечить реализацию масштабного проекта АО БМК "Меланжист Алтая". Проект оценивается в сумму порядка 20 млрд рублей и ориентирован на значительное расширение и увеличение производства готовых тканей. Кроме того, модернизация городской коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить качественным водоснабжением около 190 тысяч барнаульцев.