Как стать "дорожным" полицейским и в чем плюсы службы в Госавтоинспекции?

Сотрудник Госавтоинспекции рассказал о своей работе, требованиях руководства и перспективах

Командир взвода № 1 роты №1 ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Барнаулу Сергей Базарнов

Многие задумываются о выборе профессии, и служба в Госавтоинспекции может стать привлекательным вариантом для тех, кто ценит стабильность, социальные льготы и возможность карьерного роста, утверждают сотрудники. По их словам, работа в Госавтоинспекции предлагает не только достойную зарплату и перспективное пенсионное обеспечение, но и ряд других преимуществ. Командир взвода № 1 роты № 1 ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Барнаулу Сергей Базарнов поделился с amic.ru своим опытом и рассказал о том, как сложился его профессиональный путь.

Из ветеринарии – в полицию

Сергей Базарнов пришел на службу в Госавтоинспекцию в 2008 году, 17 лет назад. В то время ему было 24 года, и в полиции уже работал его дядя.

«Я получил диплом ветеринара в Алтайском аграрном университете и столкнулся с низкими зарплатами в этой сфере. Поэтому я принял решение о службе в ГАИ, где условия оплаты труда были значительно лучше. И не пожалел», – рассказывает Сергей.

Сергей устроился на должность инспектора ДПС. В его обязанности входило обеспечение общественного порядка и безопасности в области дорожного движения. Кроме того, отмечает он, госавтоинспекторы проводят работу по розыску угнанных либо скрывшихся с места нарушения транспортных средств и ведут производства по делам об административных правонарушениях.

Сейчас он занимает должность командира взвода. В его подчинении – 31 человек. Задачи стали значительно шире: координация работы личного состава, проверка экипажей ДПС на линии, оказание помощи инспекторам на маршрутах патрулирования.

Дисциплина и ответственность

«Служба в Госавтоинспекции требует высокой дисциплины и моральной устойчивости. Работа инспектора связана с постоянными рисками, стрессовыми ситуациями, а также необходимостью соблюдения законности и противодействия коррупции, что делает эти качества необходимыми для успешного выполнения служебных обязанностей», – рассказывает Сергей.

Понимание всех процессов

Каждый сотрудник Госавтоинспекции может воспользоваться льготой в виде бесплатного высшего образования, которое можно получить в образовательных учреждениях МВД России. Так Базарнов заочно окончил Воронежский юридический институт по специальности "Юриспруденция".

«Пять лет назад я окончил институт, где обучался в течение четырех лет. Мне было интересно ознакомиться со всеми аспектами юриспруденции как с практической, так и с теоретической стороны. На практике сталкиваешься с одними и теми же уголовными делами и преступлениями, и вроде бы понимаешь, как все происходит, но теоретически не всегда разбираешься. После получения образования я начал лучше понимать все процессы. Разница между человеком с образованием и без него становится очевидной даже в общении», – объясняет Сергей.

Выгодный отдых

Сотрудники Госавтоинспекции могут рассчитывать на продолжительный отпуск, который длится 30 рабочих дней, не включая выходные и праздники. Дополнительный бонус – возможность бесплатного проезда к месту отдыха.

Этим летом семья Сергея выбрала автопутешествие во Владивосток, по возвращении из отпуска ему компенсировали расходы на бензин, потраченный на дорогу.

Молодые пенсионеры

Служба в Госавтоинспекции предоставляет значительное преимущество: возможность выйти на пенсию уже через 20 лет, включая период службы в Вооруженных Силах РФ и обучения по очной форме (не более пяти лет) до поступления на службу в ОВД.

Кроме того, к отдельным категориям сотрудников, например, инспекторам ДПС, для начисления льготной пенсии применяется коэффициент "год за полтора".

«Я уже имею право на льготную пенсию, а до получения "календарной" мне осталось три года», – поделился Сергей.

Один из ключевых плюсов трудоустройства в Госавтоинспекции – стабильный и регулярно индексируемый доход. Сотрудники также могут рассчитывать на полный спектр социальных гарантий, включая медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение в ведомственных клиниках, а также оплату временной нетрудоспособности в размере 100% от денежного довольствия.

Помимо этого, для служащих в Госавтоинспекции предусмотрены помощь в обеспечении жильем (предоставление или компенсация аренды) и льготы при оформлении детей в детские сады.

Кто может стать сотрудником Госавтоинспекции

Чтобы стать сотрудником Госавтоинспекции, гражданин России должен соответствовать определенным критериям: быть в возрасте от 18 до 55 лет, иметь оконченное высшее или среднее специальное образование и пройти службу в армии.

Важная часть отбора – собеседование. На нем определяют мотивацию потенциального кандидата, а также знакомят с особенностями службы. Далее проводится тщательная проверка: оценивается здоровье кандидата, психологическая готовность к службе, а также наличие необходимых личных и деловых качеств. Не менее важна физическая форма.

Только те, кто успешно пройдет все испытания, будут приняты на службу.

