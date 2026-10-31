Трамп обвинил демократов в крахе американской киноиндустрии
Еще в сентябре Трамп говорил о масштабных проблемах американского кинобизнеса
31 октября 2026, 08:35, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская киноиндустрия переживает серьезный кризис, ответственность за который он возложил на Демократическую партию. По словам главы государства, Голливуд теряет производство из-за переноса съемок за пределы страны, а представители отрасли теперь обращаются к нему за государственной поддержкой, пишет РИА Новости.
Во время предвыборного выступления во Флориде американский лидер вновь поднял вопрос о положении национального кинематографа. Он утверждает, что зарубежные государства привлекают кинопроизводителей, тогда как прежняя политика демократов не смогла удержать индустрию в США.
"Голливуд опустел из-за иностранных государств. Демократы допустили это", — заявил он, выступая на предвыборном митинге во Флориде.
Еще в сентябре Трамп говорил о масштабных проблемах американского кинобизнеса. Тогда он связывал ухудшение ситуации с перемещением производства фильмов в Канаду и другие государства.
Теперь президент сообщил, что за помощью к нему приходят даже те представители индустрии, которые прежде публично выступали против него. По словам Трампа, кинематографисты рассчитывают получить налоговые послабления, позволяющие поддержать производство внутри страны.
"И парни, которые годами говорили обо мне гадости, сидят в моем кабинете... Теперь они хотят налоговых льгот, потому что их индустрия в этой стране умирает. И я, вероятно, предоставлю их", — сказал американский лидер.
08:53:05 31-10-2026
абсолютно все сферы жизни общества - захвачены маркетологами.
одноразовые фильмы, одноразовые машины. одноразовая одежда и и все одноразовое.
маркетологов убрать, вместе с торгашами и ростовщиками.
И цивилизация начнет выздоравливать прямо на глазах
11:19:50 31-10-2026
"Из всех искусств важнейшим для нас является кино. "(В.И.Ленин)
13:22:17 31-10-2026
Это он ещё наше нынешнее кино не смотрел
14:28:25 31-10-2026
А с цирком у бродячих артистов все хорошо?
22:49:30 01-11-2026
Гость (14:28:25 31-10-2026) А с цирком у бродячих артистов все хорошо?... Судя по минусам много далёких людей. Разжёвывать смысла не вижу, темное царство
16:33:05 31-10-2026
В отличии от Болливуда в Голливуде плохо танцуют, да и не поют уже давненько.😒
18:19:07 31-10-2026
"Из всех искусств важнейшими для нас являются кино и цирк". Вот настоящая цитата В.И.Ленина
10:11:18 01-11-2026
Гость (18:19:07 31-10-2026) "Из всех искусств важнейшими для нас являются кино и цирк". ...
Настоящая?У вас что-то с головой.Напиши источник такой цитаты.Про твоих знакомых клоунов ещё прибавь )
10:59:52 01-11-2026
Гость (18:19:07 31-10-2026) "Из всех искусств важнейшими для нас являются кино и цирк". ... У вас тоже не полный вариант. Правильно вот так: «Пока народ безграмотен, из всех искусств для нас важнейшими являются кино и цирк»