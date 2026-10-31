Еще в сентябре Трамп говорил о масштабных проблемах американского кинобизнеса

31 октября 2026, 08:35, ИА Амител

Съемки кино / Кино / Культура / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская киноиндустрия переживает серьезный кризис, ответственность за который он возложил на Демократическую партию. По словам главы государства, Голливуд теряет производство из-за переноса съемок за пределы страны, а представители отрасли теперь обращаются к нему за государственной поддержкой, пишет РИА Новости.

Во время предвыборного выступления во Флориде американский лидер вновь поднял вопрос о положении национального кинематографа. Он утверждает, что зарубежные государства привлекают кинопроизводителей, тогда как прежняя политика демократов не смогла удержать индустрию в США.

"Голливуд опустел из-за иностранных государств. Демократы допустили это", — заявил он, выступая на предвыборном митинге во Флориде.

Еще в сентябре Трамп говорил о масштабных проблемах американского кинобизнеса. Тогда он связывал ухудшение ситуации с перемещением производства фильмов в Канаду и другие государства.

Теперь президент сообщил, что за помощью к нему приходят даже те представители индустрии, которые прежде публично выступали против него. По словам Трампа, кинематографисты рассчитывают получить налоговые послабления, позволяющие поддержать производство внутри страны.