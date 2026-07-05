НОВОСТИОбщество

Как в парке "Изумрудный" отметят День семьи, любви и верности. Афиша

Барнаульцев ждут музыкальные подарки

05 июля 2026, 21:05, ИА Амител

Парк "Изумрудный" / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина
Парк "Изумрудный" / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

В барнаульском парке "Изумрудный" отметят День семьи, любви и верности. На праздник приглашают всех жителей города. 

Программа 

  • Творческие музыкальные подарки от театра;
  • песни музыкальной группы "СветОчей" — живые и душевные;
  • выступление ансамбля народной песни "Диво";
  • хореографические номера от коллектива "Вортекс".

Начало торжества — в 19:00 8 июля. 

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

День семьи, любви и верности: когда отмечают праздник и что он значит для России

Рассказываем, кто такие Петр и Феврония и почему именно их считают покровителями семьи
НОВОСТИОбщество

Барнаул Парк "Изумрудный" Афиша
       

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

07:26:18 06-07-2026

Что за праздник такой

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:22:29 06-07-2026

Гость (07:26:18 06-07-2026) Что за праздник такой... День семьи, любви и верности!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров