Как в парке "Изумрудный" отметят День семьи, любви и верности. Афиша

Барнаульцев ждут музыкальные подарки

05 июля 2026, 21:05, ИА Амител

Парк "Изумрудный" / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

В барнаульском парке "Изумрудный" отметят День семьи, любви и верности. На праздник приглашают всех жителей города.

Программа

Творческие музыкальные подарки от театра;

песни музыкальной группы "СветОчей" — живые и душевные;

выступление ансамбля народной песни "Диво";

хореографические номера от коллектива "Вортекс".

Начало торжества — в 19:00 8 июля.