Как в парке "Изумрудный" отметят День семьи, любви и верности. Афиша
Барнаульцев ждут музыкальные подарки
05 июля 2026, 21:05, ИА Амител
Парк "Изумрудный" / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина
В барнаульском парке "Изумрудный" отметят День семьи, любви и верности. На праздник приглашают всех жителей города.
Программа
- Творческие музыкальные подарки от театра;
- песни музыкальной группы "СветОчей" — живые и душевные;
- выступление ансамбля народной песни "Диво";
- хореографические номера от коллектива "Вортекс".
Начало торжества — в 19:00 8 июля.
07:26:18 06-07-2026
Что за праздник такой
08:22:29 06-07-2026
Гость (07:26:18 06-07-2026) Что за праздник такой... День семьи, любви и верности!