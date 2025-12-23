Как в тумане. Россияне жалуются на проблемы со зрением после перенесенного гриппа А

У жительницы Москвы до недавно перенесенного гриппа было 100-процентное зрение, а сейчас у нее перед глазами все размыто, яркие предметы двоятся

23 декабря 2025, 13:55, ИА Амител

Глаз / Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat / amic.ru

Жительница Москвы стала жаловаться на проблемы со зрением после перенесенного гриппа А. Оказалось, этот случай не единственный, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации издания, 24-летняя девушка, у которой было 100-процентное зрение, буквально за пару дней почувствовала, что видит хуже.

«Яркие надписи внезапно стали двоиться, в плохо освещенном помещении теперь тяжелее ориентироваться, а фокусировка на предмете замедлилась до пяти секунд», – пишет канал.

Москвичка обратилась в "Микрохирургию глаза" им. С. Н. Федорова, где ей поставили диагноз "синдром сухого глаза в результате перенесенной инфекции". В клинике рассказали, что такое осложнение после гриппа в последнее время стало встречаться чаще. Пациенты с подобной проблемой приходят с середины ноября.

Люди жалуются на туман в глазах, двоение и расфокусировку. Причиной является иссохшая роговица. По словам врачей, зрение может "поплыть" как через одну-три недели из-за аутоимунной реакции, так и прямо во время болезни. Людям прописывают лечение каплями, после которого глаза должны восстановиться спустя две недели.

Ранее стало известно, что в России появилась новая мутация гонконгского гриппа – подтип К. Правда, эксперты говорят, что этот штамм пока не представляет значительной угрозы, несмотря на рост заболеваемости.