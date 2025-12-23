Как в тумане. Россияне жалуются на проблемы со зрением после перенесенного гриппа А
У жительницы Москвы до недавно перенесенного гриппа было 100-процентное зрение, а сейчас у нее перед глазами все размыто, яркие предметы двоятся
Жительница Москвы стала жаловаться на проблемы со зрением после перенесенного гриппа А. Оказалось, этот случай не единственный, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации издания, 24-летняя девушка, у которой было 100-процентное зрение, буквально за пару дней почувствовала, что видит хуже.
«Яркие надписи внезапно стали двоиться, в плохо освещенном помещении теперь тяжелее ориентироваться, а фокусировка на предмете замедлилась до пяти секунд», – пишет канал.
Москвичка обратилась в "Микрохирургию глаза" им. С. Н. Федорова, где ей поставили диагноз "синдром сухого глаза в результате перенесенной инфекции". В клинике рассказали, что такое осложнение после гриппа в последнее время стало встречаться чаще. Пациенты с подобной проблемой приходят с середины ноября.
Люди жалуются на туман в глазах, двоение и расфокусировку. Причиной является иссохшая роговица. По словам врачей, зрение может "поплыть" как через одну-три недели из-за аутоимунной реакции, так и прямо во время болезни. Людям прописывают лечение каплями, после которого глаза должны восстановиться спустя две недели.
Ранее стало известно, что в России появилась новая мутация гонконгского гриппа – подтип К. Правда, эксперты говорят, что этот штамм пока не представляет значительной угрозы, несмотря на рост заболеваемости.
14:24:45 23-12-2025
Это деточка моя называется старость.
У всех когда то быол 100% зрение ....потом оно ухудшается до близорукости, а еще через лет 20 начнет в обратную сторону на дальнозоркость плыть. Это жизнь...
15:26:20 23-12-2025
а у меня после ковидлы так же случилось и не восстановилось в полной мере. вирусы так на сосуды влияют, как мне объяснил офтальмолог.
15:44:26 23-12-2025
Элен без ребят (15:26:20 23-12-2025) а у меня после ковидлы так же случилось и не восстановилось ... Да, и не только на глаза, 5 лет тому переболела ковидом, обоняние до болячки было "собачьим", а сейчас многие запахи не слышу, не восстанавливается полностью. Видимо, где тонко, там и рвется...
17:20:22 23-12-2025
Это катаракта. и она лечится.