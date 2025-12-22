В России обнаружили новую мутацию гонконгского гриппа

По словам эксперта, он пока не вызывает тяжелых осложнений, а стандартные противовирусные препараты эффективны в его лечении

22 декабря 2025, 13:00, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

В России зафиксирован новый вариант гонконгского гриппа – подтип K. По словам кандидата медицинских наук Светланы Вахрушевой, этот штамм пока не представляет серьезной угрозы, несмотря на рост заболеваемости, сообщает ТАСС.

Как пояснила эксперт, новая мутация – результат естественного процесса (антигенного дрейфа), из-за которого вакцины не обеспечивают стопроцентной защиты, но существенно снижают риск тяжелого течения болезни. Главное – подтип K остается чувствительным к стандартным противовирусным препаратам.

Эпидемиологическая ситуация:

в России идет сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, где доминирует вирус A(H3N2) (гонконгский грипп);

по данным ВОЗ, этот штамм уже обнаружен примерно в 30 странах;

в России, по словам Вахрушевой, темпы роста заболеваемости гонконгским гриппом начали замедляться, хотя общее число случаев продолжает увеличиваться и превышает 100 заболевших на 10 тысяч населения.

Появление подтипа K – ожидаемое явление в эволюции вируса, а не новый опасный патоген. Специалисты продолжают мониторинг, но подчеркивают, что сохраняется эффективность стандартных мер профилактики и лечения.

