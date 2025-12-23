Эпидемиолог рассказала, как отличить грипп от ОРВИ по первым симптомам

При гриппе температура резко поднимается до 38-39 градусов с сильной интоксикацией, а при ОРВИ болезнь развивается плавно

Эпидемиолог Любовь Семейкина из Приморского края в беседе с РИА Новости рассказала, как по первым признакам отличить грипп от обычной ОРВИ. Главное отличие – в скорости нарастания симптомов и температуре.

Ключевые различия:

грипп – развивается очень быстро, температура резко поднимается до 38-39 градусов, сопровождается сильной интоксикацией (ломота, слабость, головная боль);

ОРВИ – развивается плавно, температура может быть невысокой или подниматься постепенно. На первый план часто выходят катаральные симптомы: насморк, кашель, боль в горле. Интоксикация выражена слабее.

«При гриппе резко нарастает интоксикация, резко повышается температура тела до высоких значений... При ОРВИ все развивается плавно», – пояснила Семейкина.

Эпидемиолог также отметила, что текущая сезонная вакцина против гриппа демонстрирует высокую эффективность (около 98%) против циркулирующего сейчас штамма гриппа A (H3N2), известного как "гонконгский грипп".

Таким образом, резкое и сильное ухудшение самочувствия с высокой температурой – наиболее характерный ранний признак гриппа, требующий особого внимания и, при необходимости, обращения к врачу.