Эпидемиолог рассказала, как отличить грипп от ОРВИ по первым симптомам
При гриппе температура резко поднимается до 38-39 градусов с сильной интоксикацией, а при ОРВИ болезнь развивается плавно
23 декабря 2025, 08:35, ИА Амител
Эпидемиолог Любовь Семейкина из Приморского края в беседе с РИА Новости рассказала, как по первым признакам отличить грипп от обычной ОРВИ. Главное отличие – в скорости нарастания симптомов и температуре.
Ключевые различия:
-
грипп – развивается очень быстро, температура резко поднимается до 38-39 градусов, сопровождается сильной интоксикацией (ломота, слабость, головная боль);
-
ОРВИ – развивается плавно, температура может быть невысокой или подниматься постепенно. На первый план часто выходят катаральные симптомы: насморк, кашель, боль в горле. Интоксикация выражена слабее.
«При гриппе резко нарастает интоксикация, резко повышается температура тела до высоких значений... При ОРВИ все развивается плавно», – пояснила Семейкина.
Эпидемиолог также отметила, что текущая сезонная вакцина против гриппа демонстрирует высокую эффективность (около 98%) против циркулирующего сейчас штамма гриппа A (H3N2), известного как "гонконгский грипп".
Таким образом, резкое и сильное ухудшение самочувствия с высокой температурой – наиболее характерный ранний признак гриппа, требующий особого внимания и, при необходимости, обращения к врачу.
