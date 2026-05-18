Как владельцам частных домов сэкономить на платежах за воду летом?
В "Росводоканал Барнаул" объяснили, как в теплый сезон начисляют плату за ресурс
18 мая 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJhtPHs
Весной и летом жители частных домов чаще расходуют холодную воду. В это время люди поливают огороды, ухаживают за участками и наполняют бассейны. В "Росводоканал Барнаул" напомнили, от чего зависит сумма в квитанции и как не переплачивать за ресурс.
Все решает прибор учета
Порядок оплаты зависит от того, есть ли в доме счетчик. При его отсутствии собственники платят по нормативу. С декабря 2025 года для таких абонентов действует повышающий коэффициент "три". Это значит, что стандартная сумма за водоснабжение увеличивается втрое.
Кроме того, с мая по август жителям частного сектора дополнительно считают воду на уход за земельным участком. Расчет ведут по нормативу — девять кубометров на каждую сотку. При этом фактическое использование воды значения не имеет. Даже если лето окажется дождливым и участок почти не поливают, в платежке все равно появятся норматив и плата за полив.
Начальник центра обслуживания абонентов Наталья Семикрас пояснила, что для корректного расчета собственникам нужно передать в водоканал документы на дом, участок и надворные постройки. Плату за полив считают только за ту часть земли, которую не занимают официально оформленные строения.
Счетчик помогает платить меньше
Если в частном доме установлен прибор учета, хозяин в любое время года оплачивает только фактический расход воды. По словам Натальи Семикрас, часть абонентов считают, что полив участка выгоднее оплачивать по нормативу, а не по показаниям. Однако практика показывает обратное.
«На самом деле плата по нормативу чаще всего превышает реальный расход. Поэтому мы советуем использовать счетчик для дома, земельного участка и надворных построек. Это лучший способ экономить и не платить лишнего», — пояснила Наталья Семикрас.При этом, по ее словам, счетчик должен пройти опломбировку у специализированной организации. Также важно следить за исправностью прибора.
Когда нужна замена
Поверку счетчика холодной воды проводят каждые шесть лет. Процедура подтверждает, что прибор работает корректно и показывает точный расход. Нормативный срок службы водомера — 12 лет. После этого собственнику нужно заменить его на новый.
Установку прибора учета можно заказать в специализированной организации или в водоканале. Главное условие для частного сектора — опломбировку выполняют только представители "Росводоканал Барнаул". После этого владельцу дома остается вовремя передавать показания и контролировать расходы на воду.
ООО "Барнаульский Водоканал", ИНН 2221064060Реклама
10:12:56 18-05-2026
Даже если лето окажется дождливым и участок почти не поливают, в платежке все равно появятся норматив и плата за полив.
Вообще-то , считают, что посажено в огороде. У кого-то картошка, у кого-то грядки, у кого-то деревья.Газон часто поливать надо, а картошку раза четыре за лето.
12:02:13 18-05-2026
гость (10:12:56 18-05-2026) Даже если лето окажется дождливым и участок почти не поливаю... а в начале сезона еще и бассейн, пока наполнишь, в моем случае 20 кубов, сразу норматив трехмесячный.
Дешевле всего скважина. а все остальное это филькина грамота.
10:13:30 18-05-2026
Поставить бочку и собирать росу и дождевую воду😁
10:39:55 18-05-2026
Скважина
11:05:45 18-05-2026
Хочется напомнить, что базовые потребности многодетных в Бельмесёво до сих пор не удовлетворены, так как власти до сих пор не исполнили решение суда и не обеспечили участки многодетных водой, светом, газом и дорогами.
13:13:25 18-05-2026
Гость (11:05:45 18-05-2026) Хочется напомнить, что базовые потребности многодетных в Бел... Как же многодетные планировали жить и обеспечивать детей без воды, света и дорог? Если нет условий зачем мучать себя и детей?
13:09:55 18-05-2026
по факту оплата установки счетчика обошлась дешевле чем оплата без него.