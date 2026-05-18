Как владельцам частных домов сэкономить на платежах за воду летом?

В "Росводоканал Барнаул" объяснили, как в теплый сезон начисляют плату за ресурс

18 мая 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJhtPHs

Кран на кухне / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Весной и летом жители частных домов чаще расходуют холодную воду. В это время люди поливают огороды, ухаживают за участками и наполняют бассейны. В "Росводоканал Барнаул" напомнили, от чего зависит сумма в квитанции и как не переплачивать за ресурс.

Все решает прибор учета

Порядок оплаты зависит от того, есть ли в доме счетчик. При его отсутствии собственники платят по нормативу. С декабря 2025 года для таких абонентов действует повышающий коэффициент "три". Это значит, что стандартная сумма за водоснабжение увеличивается втрое.

Кроме того, с мая по август жителям частного сектора дополнительно считают воду на уход за земельным участком. Расчет ведут по нормативу — девять кубометров на каждую сотку. При этом фактическое использование воды значения не имеет. Даже если лето окажется дождливым и участок почти не поливают, в платежке все равно появятся норматив и плата за полив.

Начальник центра обслуживания абонентов Наталья Семикрас пояснила, что для корректного расчета собственникам нужно передать в водоканал документы на дом, участок и надворные постройки. Плату за полив считают только за ту часть земли, которую не занимают официально оформленные строения.

Счетчик помогает платить меньше

Если в частном доме установлен прибор учета, хозяин в любое время года оплачивает только фактический расход воды. По словам Натальи Семикрас, часть абонентов считают, что полив участка выгоднее оплачивать по нормативу, а не по показаниям. Однако практика показывает обратное.

«На самом деле плата по нормативу чаще всего превышает реальный расход. Поэтому мы советуем использовать счетчик для дома, земельного участка и надворных построек. Это лучший способ экономить и не платить лишнего», — пояснила Наталья Семикрас.При этом, по ее словам, счетчик должен пройти опломбировку у специализированной организации. Также важно следить за исправностью прибора.

Когда нужна замена

Поверку счетчика холодной воды проводят каждые шесть лет. Процедура подтверждает, что прибор работает корректно и показывает точный расход. Нормативный срок службы водомера — 12 лет. После этого собственнику нужно заменить его на новый.

Установку прибора учета можно заказать в специализированной организации или в водоканале. Главное условие для частного сектора — опломбировку выполняют только представители "Росводоканал Барнаул". После этого владельцу дома остается вовремя передавать показания и контролировать расходы на воду.

ООО "Барнаульский Водоканал", ИНН 2221064060

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