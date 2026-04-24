Водоканал завершил реконструкцию канализационного коллектора на улице Чкалова

Работы закончили раньше установленного срока

24 апреля 2026, 17:30, ИА Амител

Участок реконструкции канализационного коллектора на Чкалова / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул", Лилия Болатаева

Компания "Росводоканал Барнаул" сообщает о завершении реконструкции канализационного коллектора № 6 на улице Чкалова. Работы выполнили почти на неделю раньше установленного срока.

Обновление участка начали 16 февраля и должны были закончить 30 апреля. Специалисты подрядной организации заменили участок коллектора длиной более 420 метров, увеличив диаметр труб с 700 до 900 мм, а также смонтировали новые смотровые колодцы и восстановили благоустройство.

Генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго отметил, что на реконструкцию был выделен 61 миллион рублей.

«Проведенная реконструкция коллектора позволит не только повысить надежность системы водоотведения в центре города и снизить риски аварийных ситуаций, но и создать необходимый резерв мощности для подключения новых объектов и перспективного развития Барнаула. Для жителей это означает стабильную работу канализации, комфорт и безопасность городской среды», — сообщил он

Движение на участке от проспекта Ленина до проспекта Комсомольского было открыто 24 апреля. Все работы завершены, и благоустройство восстановлено в полном объеме.

Как ранее сообщал amic.ru, барнаульский водоканал продолжает реализацию программы по модернизации и реконструкции водопроводных и канализационных сетей города. Последние обновления позволяют значительно повысить эффективность системы водоснабжения и водоотведения, улучшая инфраструктуру города и качество жизни его жителей.