Лифтбек "Москвич 6" поступит в продажу в трех комплектациях и двумя моторами на выбор

05 сентября 2023, 15:32, ИА Амител

Фото: ТАСС

Производство автомобиля "Москвич 6" началось в России. Старт серийной сборки новинки 4 сентября дали мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор компании "КамАЗ" Сергей Когогин. Лифтбек будет доступен в трех комплектациях и с двумя моторами на выбор. Когда начнутся продажи автомобиля и какие технические характеристики, рассказываем и показываем в обзоре.

Какие технические характеристики у автомобиля "Москвич 6"?

Российский "Москвич 6" стал братом-двойником китайского автомобиля Sehol A5 Plus, который производит китайская корпорация JAC. Отличают их только логотипы.

Отечественный автомобиль представляет собой пятидверный лифтбек длиной 4770 мм с колесной базой 2770 мм. Его ширина – 1820 мм, высота – 1492 мм. У машины просторный салон и вместительный багажник на 540 литров, информирует АО МАЗ "Москвич".

Авто будут выпускать в пяти цветах кузова: черный, белый, серый, красный, синий. Кроме того, для служб такси представлена версия с желтой окраской.

Autonews.ru отмечает, что машина оснащена бензиновым турбомотором в паре с автоматической трансмиссией CVT. Также автомобиль можно будет купить с двигателем GDI и шестиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Комплектаций будет три. В базовой версии машина оснащена кондиционером, четырьмя подушками безопасности, системой АБС, круиз-контролем, парктроником, камерой заднего вида, светодиодными фарами, системами бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя. В автомобиле кожаный салон, на передних сиденьях есть подогрев.

Чем будут отличаться авто более дорогой комплектации?

В них, по сообщению завода "Москвич", будет люк с электроприводом, цифровая приборная панель с цветным экраном диагональю 7 дюймов, климат-контроль, система кругового обзора, атмосферная подсветка салона, подушки безопасности занавесочного типа (шторки безопасности), системы предупреждения о поперечном движении сзади (CTA), о столкновении сзади (RCW) и об опасности при открытии дверей (DOW), а также система контроля слепых зон (BSW).

Когда начнутся продажи "Москвича 6"?

По предварительной информации, старт продаж будет дан в конце октября. Стоимость автомобиля пока неизвестна.