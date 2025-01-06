Какая погода будет в Алтайском крае на Рождество?

В отдельных районах пойдет снег

06 января 2025, 07:00, ИА Амител

Рождество / Фото: amic.ru

Алтайские синоптики дали прогноз погоды на Рождество. 7 января в отдельных районах обещают небольшой снег. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

По Алтайскому краю температура составит -2...-7 градусов. В утренние часы местами прогнозируют изморозь, туман. Дороги местами покроет гололедица.

Ветер подует южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле же обещают -4...-6 градусов. Обойдется преимущественно без осадков, в утренние часы также ожидается изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный, 2-7 м/с.