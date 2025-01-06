Какая погода будет в Алтайском крае на Рождество?
В отдельных районах пойдет снег
06 января 2025, 07:00, ИА Амител
Рождество / Фото: amic.ru
Алтайские синоптики дали прогноз погоды на Рождество. 7 января в отдельных районах обещают небольшой снег. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.
По Алтайскому краю температура составит -2...-7 градусов. В утренние часы местами прогнозируют изморозь, туман. Дороги местами покроет гололедица.
Ветер подует южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле же обещают -4...-6 градусов. Обойдется преимущественно без осадков, в утренние часы также ожидается изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица.
Ветер южный, 2-7 м/с.
08:51:48 06-01-2025
похолодает на рождество