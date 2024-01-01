Чем заняться на новогодних праздниках, если надоело смотреть телевизор
Amic.ru собрал 10 интересных вещей, которыми можно заниматься на новогодних праздниках
01 января 2024, 10:17, ИА Амител
Новогодние праздники – это время, когда можно отдохнуть, насладиться атмосферой волшебства и провести время весело и интересно. В этой статье мы предлагаем 10 способов, как хорошо провести новогодние праздники, чтобы каждый мог найти что-то по своему вкусу и настроению.
Покатайтесь на лыжах
Воспользуйтесь снежной погодой, отправьтесь на лыжную базу или просто прокатитесь на ближайшей лыжне. Прогулка на лыжах позволит насладиться свежим воздухом, красивыми пейзажами и активным времяпрепровождением на свежем воздухе. Можно позвать с собой друзей или родственников.
Читайте книги
Дочитайте те книги, которые вы оставили недочитанными в течение года. Создайте свой список произведений, которые вы давно хотели прочитать, и начните путешествие в мир литературы.
Устройте киномарафон:
Соберите семью или друзей и организуйте киновечер с просмотром новогодних и других фильмов, которые давно хотели посмотреть. Подготовьте попкорн и горячий шоколад, чтобы сделать вечер еще более атмосферным. Можно еще укрыться пледом, чтобы просмотр был более комфортным.
Насладитесь катанием на коньках
Посетите какой-нибудь из городских катков и наслаждайтесь катанием на коньках с семьей и друзьями. Это, как и лыжи, поможет заменить ленивый отдых перед телевизором активным. О коньках можно не переживать – почти на каждом катке есть пункт проката.
Пригласите гостей к себе
Организуйте домашний ужин или новогоднюю вечеринку и пригласите на нее друзей и семью. На стол лучше поставить традиционные новогодние угощения. Можно организовать тематическую вечеринку и попросить людей прийти в костюмах. Главное, чтобы все было прилично и извиняться потом не пришлось.
Сходите на концерт, в ресторан или в кино
Еще один способ активно провести время – куда-нибудь сходить. Это может быть концерт, ресторан или кинотеатр. Главное, взять с собой хорошую компанию, друзей или родственников. Это также поможет разнообразить отдых.
Создайте новогодние подарки своими руками
Немного времени можно посвятить и рукоделию. Так, можно сделать оригинальные подарки для близких людей – например, свечи, вязаные изделия или картинки. Это не только увлекательное занятие, но и способ показать заботу и внимание друзьям и семье.
Устройте праздничные игры и викторины
Организуйте семейные викторины, квизы, игры или конкурсы, чтобы добавить веселья и соревновательного духа в праздничные дни. Придумайте призы для победителей и наслаждайтесь смехом и радостью в кругу близких.
Погуляйте и посетите новогодний городок
Новогодние каникулы – хороший способ просто прогуляться, обойти новогодние городки и пофотографироваться. Прогулка позволит "растрясти" набранные за новогодним столом калории и принесет позитивные эмоции.
Подумайте о благотворительности:
Новогодние праздники – отличное время, чтобы помочь нуждающимся. Можно сделать пожертвования в благотворительные организации или помочь волонтерам. Помогайте приютам для животных или детям, которым необходима ваша забота.
В новогодние праздники есть множество способов провести время ярко. Независимо от того, какие ваши интересы и предпочтения, вы всегда найдете что-то, что добавит радости и волшебства в этот особенный период года. Важно помнить, что главное – это наслаждаться временем вместе с близкими и делать то, что приносит вам радость. Но и о делах лучше не забывать. Ведь новогодние праздники – хороший повод сделать то, что вы давно откладывали.
14:18:02 01-01-2024
Большинство работают, поэтому такая проблема не стоит.
15:04:22 01-01-2024
Гость1 (14:18:02 01-01-2024) Большинство работают, поэтому такая проблема не стоит.... как же вы, пишущие за большинство, надоели... чем свой словесный поток обоснуете? список организаций и количество работающих сможете предоставить? или как обычно пузырики в луже пускаете?
15:11:31 01-01-2024
Гость (15:04:22 01-01-2024) как же вы, пишущие за большинство, надоели... чем свой слове... Главное ляпнуть языком) а там трава не расти)
17:17:42 01-01-2024
Гость (15:04:22 01-01-2024) как же вы, пишущие за большинство, надоели... чем свой слове... Вот Вас цепануло, крутануло, подбросило, ....Скажите это в какой конторе Вы работаете, что 10 дней не знаете чем заняться, или соответствующая должность ?
18:45:30 01-01-2024
Гость (17:17:42 01-01-2024) Вот Вас цепануло, крутануло, подбросило, ....Скажите это в к... туловище, кто дал вам право говорить за большинство? это раз. графики работ в разных организациях разные. это два. работа в выходные и праздничные дни оплачивается в другом формате. это три. так что крутанитесь, цепанитесь и подбростесь если головой думать не умеете, а только едите в нее. ну а если вы по глупости устроились на работу где вам за работу в выходные не платят, то это только ваша проблема и показатель вашего ума. так что хоть обкрутитесь.
16:12:34 01-01-2024
Я например работаю 1 числа, да и последующие дни тоже
18:46:55 01-01-2024
Гость (16:12:34 01-01-2024) Я например работаю 1 числа, да и последующие дни тоже... вам это оплачивают? или вы от широты душевной? или график работы у вас такой?
16:49:59 01-01-2024
Не работают бюджетники и то не все, а остальные согласен почти все работают. Продавцы, полиция, врачи, МЧС, водители, частники, ИП, ЖД, и т.д.Это в Советское время больше отдыхающих было больше.
18:51:22 01-01-2024
гость (16:49:59 01-01-2024) Не работают бюджетники и то не все, а остальные согласен по... вы собрало все в кучу... это было ожидаемо. что значит врачи работают? дежурные в поликлиниках? так они и так работают в субботы и воскресенья, если по графику их смена выпала. так же и про остальных. а вот почему у вас частники работают и кто это вообще, я не знаю. но больше я вам вопросы задавать не буду. ибо вы глупы как бао ... баб. много слов пишите, а смысла не понимаете...