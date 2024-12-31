День пройдет без осадков, в утренние часы возможны туман и изморозь

31 декабря 2024, 06:05, ИА Амител

Новый год в Барнауле / Фото: amic.ru

По данным синоптиков, 31 декабря в Алтайском крае пройдет без осадков, а минимальная температура воздуха составит -13 градусов. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Днем столбики термометров покажут от -8 до -13 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков, однако в утренние часы местами возможны туман и изморозь. На дорогах ожидают гололедицу.

Ветер подует восточный, со скоростью 2-7 м/с.

Такая же погода сохранится и в первый день нового года. Однако уже с 2 января возобновятся снегопады и усилится ветер, а столбики термометров возьмут курс на повышение. Об этом ранее писал amic.ru, ссылаясь на данные начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмилы Сырых.