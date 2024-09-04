Великолепная семерка. Как в Новоалтайске приводят в порядок главные улицы города

Все работы идут в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

04 сентября 2024, 07:00, ИА Амител

Ремонт дорог в Новоалтайске / Фото: Минтранс Алтайского края

Семь участков автомобильных дорог отремонтируют в городе Новоалтайске до конца 2024 года. Все они находятся на главных магистралях муниципалитета рядом с социальными объектами. На работы потратили 170 миллионов рублей, причем все – из краевого бюджета. 2 сентября за ходом работ проследил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов. Какие объекты приводят в порядок – читайте в нашем материале.

Какие дороги в Новоалтайске отремонтируют в 2024 году?

Все работы проходят в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Так, на улице Анатолия – на участке от улицы Октябренок, 9а, до улицы Магистральной – дорожники выполнили фрезерование старого дорожного полотна, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия. Кроме того, подрядчик устроил примыкания, установил бортовые камни, укрепил обочины, сделал тротуары. Осталось выполнить небольшую часть работ: установить дорожные знаки и нанести разметку. Общая длина участка составляет 600 метров.

На улице Республики – на участке от улицы Белоярской до улицы Республики, 31, – специалисты уложили выравнивающий и верхний слои дорожной одежды. Рабочим останется сделать тротуары, примыкания и смонтировать парковку. Общая длина участка составляет порядка 500 метров. Его ремонтируют не случайно: именно здесь располагается культурно-оздоровительный комплекс, куда сотни детей ходят на спортивные и тренировочные занятия, а в театральные, вокальные, хореографические кружки.

Еще один важный объект – участок улицы Павла Корчагина от Военстроя до микрорайона Дорожник. Его общая длина – около километра. Сейчас уже выполнены работы по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, примыканий, установке бортовых камней. Специалистам предстоит завершить работы по укладке верхнего слоя покрытия, нанесению разметки и установке дорожных знаков.

На улице Белоярской уже завершился ремонт 500-метрового участка, специалистам осталось нанести разметку. Это произойдет уже в ближайшие дни. Также дорожники ведут работы на улице Лесной – от Тимирязева до улицы Лесной, 81; на Космонавтов – от проезда Северного до улицы Высоковольтной; на Пушкина – от улицы Пушкинской, 86, до улицы Белоярской.

По заверению подрядчика, все работы будут выполнены в срок и с соблюдением технологических норм.

Сколько денег потратили?

Общая протяженность всех участков дорог – около 5 километров. На их ремонт из краевого бюджета выделили 170 миллионов рублей.

По словам министра транспорта региона Антона Воронова, благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в городе Новоалтайске положительные изменения видны и ощутимы каждому жителю. Прекрасно, что и в текущем году реализация нацпроекта продолжается, это значит, что в городе станет еще больше современных и качественных дорог и тротуаров.

"Каждый ремонтируемый объект влияет на увеличение пропускной способности транспортных средств, а также обеспечивает комфортный и безопасный проезд до социально значимых мест", – подвел итоги своей рабочей поездки в Новоалтайск министр Антон Воронов.

А какие дороги сделают в Алтайском крае в этом году?

Всего до конца 2024 года планируется привести в порядок 40 региональных участков по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Из них 11 проходят через населенные пункты. По итогам года нормативность включенных в нацпроект автодорог должна вырасти с 82,70 до 85,10% (554,94 км). Затраты составят 3,3 миллиарда рублей. На 2024 год плановый объем средств дорожного фонда составляет более 17,7 млрд рублей, но в течение года возможно его увеличение, а в целом на дорожное хозяйство намерены направить свыше 20 млрд рублей. До конца 2028 года в надлежащее состояние должно быть приведено порядка 85% таких дорог. Сейчас этот показатель составляет 63%.

Одни из самых крупных объектов – в Барнауле. В краевой столице отремонтируют 21 объект. Также будет завершено строительство дороги по улице 65 лет Победы (от улицы Сергея Семенова до Павловского тракта) и построена еще одна дорога по улице 280-летия Барнаула (от улицы 65 лет Победы до улицы Попова). Это позволит полностью обеспечить транспортную инфраструктуру в новых микрорайонах данной части города.