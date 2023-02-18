Какие новые речные порты и причалы могут появиться в Барнауле, а какие – исчезнуть?

Речную отрасль края ждут масштабные перемены

18 февраля 2023, 07:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

Власти города Барнаула и правительство Алтайского края планируют серьёзно модернизировать речную транспортную инфраструктуру в ближайшие годы. Подразумевается реконструкция и строительство новых портов для обслуживания пассажиров и судов. Об этом стало известно на специальном совещании по развитию отрасли, которое прошло в администрации Барнаула с разработчиками генплана города – ОАО "Гипрогор". Рассказываем, какие перемены ждут речную отрасль в ближайшие годы.

Новый порт на острове Помазкин

Данный проект необходим для стоянки флота зимой. Для его реализации потребуется разработать планировочную документацию, подготовить техническое задание с показателями и обоснованием, построить сооружение, обеспечить его подъездными путями. За основу проекта хотят взять аналогичные порты в других регионах страны. Однако как именно будет выглядеть объект – пока неизвестно.

Порт на острове Побочень

Сейчас рядом с портом активно ведётся строительство жилья. Однако в мэрии Барнаула решили сохранить базу для ремонта и обслуживания судов. Правда, аналогичный объект в основании ковша восстанавливать не будут: здесь уже активно ведётся жилое строительство. И оно будет продолжено – до причальной стенки элеватора, по крайне мере, такие пожелания высказывает руководство Барнаульского речного флота, настаивая на том, чтобы территория за обозначенной границей была приспособлена исключительно для нужд флота.

Порт в посёлке Восточном

Его ждёт масштабная реконструкция: территорию расширят и благоустроят. Планируется сделать порт центром для перевозки контейнеров и грузов. Для этого Алтайский край намерен участвовать в федеральных программах для получения денег на реконструкцию порта.

Порт рядом с элеватором

Для возобновления перевозки зерновых сыпучих грузов власти планируют восстановить площадку напротив элеватора. В Министерстве транспорта Алтайского края уверены, что она будет пользоваться большой популярностью для перевозки грузов.

Площадки рядом со Старым мостом

Для отгрузки товаров с водного на автомобильный транспорт могут появиться две новые площадки рядом со Старым мостом через Обь. Здесь должны обустроить дополнительные намывные территории перпендикулярно существующей для подхода водного транспорта. Ещё одна площадка находится за Старым мостом в районе протоки Старая Обь. Для развития этой площадки предстоит реконструировать неэксплуатируемый причал и решить вопрос с обустройством подъездных путей.

Причал в Затоне

В будущем там останется причал для базирования барнаульского речного флота. Там же будут обслуживать пассажирские суда, баржи, спортивные, парусные, прогулочные суда.

А причал на Речном вокзале сохранят?

Да. Несмотря на строительство там огромного жилого комплекса в будущем. Однако реконструировать причал пока не будут. Мэрия Барнаула планирует проработать новые границы существующего водного объекта в связи с расширением набережной и началом строительства на участке для включения в генплан.

Также власти города и края намерены развивать сеть речных трамвайчиков с увеличением пунктов посадки-высадки по маршрутам рекреационных зон. Как действующих, например, пляж, гребной канал, набережная, так и тех, которые могут появиться на правом берегу в будущем.

А речной флот на Алтае развивается?

Ещё как! В 2022 году по рекам края перевезли более миллиона тонн грузов. Это более 40 тысяч грузовиков, что позволило разгрузить дороги Алтайского края.