Как на барнаульском Арбате заработал запрет на движение электросамокатов?

Кикшеринговые самокаты вообще не смогут заехать на улицу

11 июня 2024, 07:15, ИА Амител

Знак "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено" / Фото: Екатерина Смолихина

Запрет на движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности заработал на ул. Мало-Тобольской в Барнауле с 10 июня 2024 года. Там установили запрещающие знаки, к тому же арендованные (кикшеринговые) электросамокаты автоматически остановятся на этом участке. Об этом amic.ru рассказали в Госавтоинспекции Барнаула.

В ГАИ пояснили, что кикшеринговые компании исключили барнаульский Арбат из зоны покрытия, и электросамокаты будут останавливаться на ул. Мало-Тобольской автоматически, то есть даже заехать на пешеходную улицу будет нельзя.

Запрет движения электросамокатов на ул. Мало-Тобольской / Фото: amic.ru

Частный электросамокат на улицу заедет, однако это является нарушением, за которое придется заплатить штраф 800 рублей.

"Знак "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено" входит в правила дорожного движения, соответственно, на участке работают инспекторы ДПС. Есть экипаж, предусмотренный на проспекте Ленина, который будет по указанию работать именно там. Инспекторы будут постоянно фиксировать, проезжать, смотреть, наблюдать, нарушителей привлекут к ответственности", – пояснили в ГАИ.

При этом на обычных самокатах, которые не являются электрическими (соответственно, не считаются СИМ), проехать по улице будет можно.

Напомним, что ранее Госавтоинспекция Барнаула предлагала закрыть от электросамокатов пять улиц. Ограничения хотели ввести: на улице Мало-Тобольской (от проспекта Ленина до проспекта Социалистического); на аллее на проспекте Ленина (от ул. Димитрова до ул. Льва Толстого); на Аллее памяти десантников шестой роты на ул. Малахова (от ул. Юрина до ул. Антона Петрова); на Ленинградской аллее (от ул. Ленинградской до ул. Попова) и на набережной реки Оби.

Однако власти города пошли на запрет электросамокатов только на ул. Мало-Тобольской. На остальных предложенных участках чиновники решили снизить разрешенную скорость с 25 до 15 км/ч. При этом Госавтоинспекция предлагает и другие ограничения для СИМ. Прочитать об этом можно здесь.