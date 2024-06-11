Как на барнаульском Арбате заработал запрет на движение электросамокатов?
Кикшеринговые самокаты вообще не смогут заехать на улицу
11 июня 2024, 07:15, ИА Амител
Запрет на движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности заработал на ул. Мало-Тобольской в Барнауле с 10 июня 2024 года. Там установили запрещающие знаки, к тому же арендованные (кикшеринговые) электросамокаты автоматически остановятся на этом участке. Об этом amic.ru рассказали в Госавтоинспекции Барнаула.
В ГАИ пояснили, что кикшеринговые компании исключили барнаульский Арбат из зоны покрытия, и электросамокаты будут останавливаться на ул. Мало-Тобольской автоматически, то есть даже заехать на пешеходную улицу будет нельзя.
Частный электросамокат на улицу заедет, однако это является нарушением, за которое придется заплатить штраф 800 рублей.
"Знак "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено" входит в правила дорожного движения, соответственно, на участке работают инспекторы ДПС. Есть экипаж, предусмотренный на проспекте Ленина, который будет по указанию работать именно там. Инспекторы будут постоянно фиксировать, проезжать, смотреть, наблюдать, нарушителей привлекут к ответственности", – пояснили в ГАИ.
При этом на обычных самокатах, которые не являются электрическими (соответственно, не считаются СИМ), проехать по улице будет можно.
Напомним, что ранее Госавтоинспекция Барнаула предлагала закрыть от электросамокатов пять улиц. Ограничения хотели ввести: на улице Мало-Тобольской (от проспекта Ленина до проспекта Социалистического); на аллее на проспекте Ленина (от ул. Димитрова до ул. Льва Толстого); на Аллее памяти десантников шестой роты на ул. Малахова (от ул. Юрина до ул. Антона Петрова); на Ленинградской аллее (от ул. Ленинградской до ул. Попова) и на набережной реки Оби.
Однако власти города пошли на запрет электросамокатов только на ул. Мало-Тобольской. На остальных предложенных участках чиновники решили снизить разрешенную скорость с 25 до 15 км/ч. При этом Госавтоинспекция предлагает и другие ограничения для СИМ. Прочитать об этом можно здесь.
07:57:56 11-06-2024
Улица пустует, пешеходов практически нет. Пусть бы хоть на самокатах катались.
08:07:37 11-06-2024
Гость (07:57:56 11-06-2024) Улица пустует, пешеходов практически нет. Пусть бы хоть на с... как это пустует? это же любимое место нахождения некоторых горожан. они так туда рвутся, что даже кушать не могут. и кстати, чуть не забыл про толпы туристов.
09:40:04 11-06-2024
Гость (08:07:37 11-06-2024) как это пустует? это же любимое место нахождения некоторых г... Туркластер же.
09:49:09 11-06-2024
Про смотровую площадку на берегу Оби это правильное решение. Туристов там столько , что самокатам там не место.!
10:04:17 11-06-2024
Гость (09:49:09 11-06-2024) Про смотровую площадку на берегу Оби это правильное решение.... я как то по пьянке туда попал. кричу в толпу дескать есть тут горожане местные? а в ответ громоподобный крик "мы туристы!". пришлось убегать.
11:16:59 11-06-2024
Я всё равно заехал на прокатном самокате туда. Правда, пришлось руками вести, мотор не помогал :-(
11:18:31 11-06-2024
Как не пыжься называя Малотобольскую Арбатом, Арбатом она никогда не станет. Арбат в Москве, а у вас - жалкая провинциальная имитация.
11:33:28 11-06-2024
Гость (11:18:31 11-06-2024) Как не пыжься называя Малотобольскую Арбатом, Арбатом она ни... Без желчи нельзя??? что так задевает?!)))) Гармоничнее будьте!!!
12:20:07 11-06-2024
Гость (11:33:28 11-06-2024) Без желчи нельзя??? что так задевает?!)))) Гармоничнее будьт... Какая желчь? Один смех!
13:50:09 11-06-2024
Гость (11:18:31 11-06-2024) Как не пыжься называя Малотобольскую Арбатом, Арбатом она ни... зато у нас люди добрее и человечные, а вас москалей лятых даже в комментах прет.
23:38:04 16-06-2024
Бестолковая улица , пустая, хотя бы деревья посадили , теперь еще какие-то запреты .