Вырастут выплаты как на первого, так и на второго ребенка

16 января 2024, 11:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

С 1 февраля 2024 года в России проведут плановую индексацию материнского капитала. Размер денежных выплат на весь следующий год известен еще с осени. Увеличатся суммы, которые родители получают как за первого, так и за второго ребенка.

О том, на сколько больше станет материнский капитал и какими будут суммы выплат в 2024 году, – в материале amic.ru.

1 На сколько вырастет материнский капитал с 1 февраля 2024 года? На 7,5%. Об этом сообщили в Соцфонде России. Повышение коснется всех родителей, которые не полностью воспользовались правом на маткапитал и сохранили на своих сертификатах часть средств.

2 Каким будет маткапитал за первого ребенка в 2024 году? Размер материнского капитала за первого ребенка с 1 февраля увеличится на 44 тысячи рублей и составит 631 тысячу рублей. Напомним, в 2023 году размер выплаты за первого ребенка составлял 587 тысяч рублей.

3 Сколько будут выплачивать за второго ребенка в 2024 году? За второго ребенка в 2024 году можно будет получить 833,8 тысячи рублей. До 1 февраля размер выплаты составляет 775,6 тысячи рублей, так что повышение составит более 58 тысяч рублей.

4 Сколько в 2024 году будут выплачивать за второго ребенка, если уже получен маткапитал за первого? По закону, если семья уже получала материнский капитал за первого ребенка, при рождении второго ей положена не полная сумма, а разница. В 2024 году размер доплаты, на которую могут претендовать родители, составит 202,8 тысячи рублей.