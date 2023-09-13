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Опубликована запись разговоров из салона самолета, севшего в поле под Новосибирском

На фоне уверенного голоса бортпроводницы слышен детский плач

13 сентября 2023, 00:00, ИА Амител

В социальных сетях опубликовали запись разговоров, сделанную в салоне Airbus, экстренно приземлившегося в поле в Новосибирской области.

Незадолго до посадки бортпроводница начала проводить пассажирам инструктаж, который кто-то записывал. На фоне голоса стюардессы слышен детский плач.

Напомним, что Airbus летел из Сочи в Омск. Из-за проблем с гидравликой его перенаправили в Новосибирск, где взлетная полоса длиннее. Пилоты поняли, что топлива не хватит, и приняли решение садиться в поле.

Новосибирская область самолёт
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Комментарии 1

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Гость

04:29:11 13-09-2023

Детский плач часто слышен во время полетов. Маленькие дети обычно плохо переносят перегрузки, ушки у них болят и закладывает при взлете и посадке. Так что детский плач обычное дело на борту.

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