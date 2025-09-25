Каким семьям предлагают давать по миллиону рублей на погашение ипотеки за рождение детей?
Расширить финансовые меры поддержки предлагают в Общественной палате РФ
25 сентября 2025, 15:35, ИА Амител
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Для семей с детьми хотят ввести новую меру поддержки, касающуюся компенсации затрат на выплату ипотеки. Вернее, расширить уже действующие льготы предлагают в Общественной палате РФ. Там считают, что в регионах с низкой рождаемостью семьям с детьми нужно давать по миллиону рублей на погашение ипотеки.
О том, кому именно предлагают платить по миллиону рублей, а кто уже может получить такую выплату, – в материале amic.ru.
1
Каким российским семьям предлагают платить по миллиону рублей на погашение ипотеки?
Речь идет не о новой выплате, а о улучшении уже действующей меры поддержки. Напомним, семьи, в которых родился третий ребенок, имеют право на 450 тысяч рублей. При этом деньги на руки они не получают: они сразу идут на погашение действующей ипотеки.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко убежден, что размер выплаты нужно увеличить до миллиона рублей в регионах России, где уровень рождаемости ниже среднего по стране. Он уточнил, что сейчас в РФ насчитывается 41 такой субъект. О предложении члена ОП РФ пишет ТАСС.
При этом сами условия предлагается оставить прежними: рождение третьего ребенка (возраст старших детей значения не имеет) и наличие ипотеки, оформленной на одного из родителей. Но в демографически проблемных регионах выплата должна быть как минимум в два раза выше, чем в благополучных, считает Рыбальченко.
2
В каких регионах уже сейчас можно получить миллион рублей на погашение ипотеки?
В восьми дальневосточных регионах размер выплаты уже составляет миллион рублей. Мерой поддержки там уже воспользовалось около четырех тысяч семей. Эту практику нужно распространить и на другие регионы с низким уровнем рождаемости, настаивает член Общественной палаты.
3
Зачем выплату на погашение ипотеки для многодетных семей хотят увеличить?
Общественник считает, что такая мера поддержки стала бы стимулом для семей двигаться в сторону многодетности. Более того, у них было бы больше причин, чтобы заводить в том числе первых и вторых детей.
4
Какой шанс, что выплату на погашение ипотеки увеличат до миллиона рублей?
Неизвестно. Пока это лишь предложение, озвученное членом Общественной палаты РФ. Нет информации и о том, готовится ли подобный законопроект. А значит, и рассуждать об увеличении выплаты до миллиона рублей пока слишком рано.
5
Как многодетной семье получить выплату на погашение ипотеки?
Чтобы получить компенсацию на погашение ипотеки, семья должна обратиться в банк, где был оформлен заем. Кроме того, получить меру поддержки можно через портал госуслуг.
