Расширить финансовые меры поддержки предлагают в Общественной палате РФ

25 сентября 2025, 15:35, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Для семей с детьми хотят ввести новую меру поддержки, касающуюся компенсации затрат на выплату ипотеки. Вернее, расширить уже действующие льготы предлагают в Общественной палате РФ. Там считают, что в регионах с низкой рождаемостью семьям с детьми нужно давать по миллиону рублей на погашение ипотеки.

О том, кому именно предлагают платить по миллиону рублей, а кто уже может получить такую выплату, – в материале amic.ru.

1 Каким российским семьям предлагают платить по миллиону рублей на погашение ипотеки? Речь идет не о новой выплате, а о улучшении уже действующей меры поддержки. Напомним, семьи, в которых родился третий ребенок, имеют право на 450 тысяч рублей. При этом деньги на руки они не получают: они сразу идут на погашение действующей ипотеки. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко убежден, что размер выплаты нужно увеличить до миллиона рублей в регионах России, где уровень рождаемости ниже среднего по стране. Он уточнил, что сейчас в РФ насчитывается 41 такой субъект. О предложении члена ОП РФ пишет ТАСС При этом сами условия предлагается оставить прежними: рождение третьего ребенка (возраст старших детей значения не имеет) и наличие ипотеки, оформленной на одного из родителей. Но в демографически проблемных регионах выплата должна быть как минимум в два раза выше, чем в благополучных, считает Рыбальченко.

2 В каких регионах уже сейчас можно получить миллион рублей на погашение ипотеки? В восьми дальневосточных регионах размер выплаты уже составляет миллион рублей. Мерой поддержки там уже воспользовалось около четырех тысяч семей. Эту практику нужно распространить и на другие регионы с низким уровнем рождаемости, настаивает член Общественной палаты.

3 Зачем выплату на погашение ипотеки для многодетных семей хотят увеличить? Общественник считает, что такая мера поддержки стала бы стимулом для семей двигаться в сторону многодетности. Более того, у них было бы больше причин, чтобы заводить в том числе первых и вторых детей.

4 Какой шанс, что выплату на погашение ипотеки увеличат до миллиона рублей? Неизвестно. Пока это лишь предложение, озвученное членом Общественной палаты РФ. Нет информации и о том, готовится ли подобный законопроект. А значит, и рассуждать об увеличении выплаты до миллиона рублей пока слишком рано.