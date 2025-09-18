Индексация коснется далеко не всех, а лишь нескольких категорий

18 сентября 2025, 08:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 октября некоторые российские бюджетники станут получать больше денег – по всей стране проведут масштабную индексацию докладов. Впрочем, повышение коснется далеко не всех работников бюджетной сферы, а лишь некоторых категорий.

О том, у кого и на сколько вырастет зарплата с 1 октября 2025 года, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что бюджетникам повысят зарплаты с 1 октября 2025 года? Да. С 1 октября вступит в силу федеральное распоряжение об индексации окладов для некоторых сотрудников бюджетной сферы. Подчеркиваем – некоторых категорий. Это не всеобщее повышение зарплат бюджетников.

2 Кому из бюджетников повысят оклад с 1 октября? Речь идет о тех сотрудниках, которые получают зарплату непосредственно из федерального бюджета. Это сотрудники: федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений;

федеральных государственных органов;

гражданский персонал воинских частей;

сотрудники учреждений федеральных органов исполнительной власти с военной или приравненной к ней службой. В это число входят и чиновники, и работники образования и здравоохранения, но небольшая их часть – лишь те, кто трудится в федеральных учреждениях. Например, в федеральных вузах или больницах ФМБА России.

3 На сколько федеральным бюджетникам повысят зарплату с 1 октября 2025 года? На 7,6%. Таким будет уровень индексации, которую проведут 1 октября. Подчеркиваем, что повышен будет именно оклад, а не вся зарплата целиком.

4 А как же все остальные бюджетники, когда им повысят зарплату? Чиновникам и сотрудникам бюджетной сферы, труд которых оплачивается из региональных бюджетов, оклады повышают отдельно. Так что с 1 октября им не стоит ждать повсеместной прибавки.