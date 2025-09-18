Кому из бюджетников повысят зарплату с 1 октября 2025 года и какой будет прибавка?
Индексация коснется далеко не всех, а лишь нескольких категорий
18 сентября 2025, 08:00, ИА Амител
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
С 1 октября некоторые российские бюджетники станут получать больше денег – по всей стране проведут масштабную индексацию докладов. Впрочем, повышение коснется далеко не всех работников бюджетной сферы, а лишь некоторых категорий.
О том, у кого и на сколько вырастет зарплата с 1 октября 2025 года, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что бюджетникам повысят зарплаты с 1 октября 2025 года?
Да. С 1 октября вступит в силу федеральное распоряжение об индексации окладов для некоторых сотрудников бюджетной сферы. Подчеркиваем – некоторых категорий. Это не всеобщее повышение зарплат бюджетников.
2
Кому из бюджетников повысят оклад с 1 октября?
Речь идет о тех сотрудниках, которые получают зарплату непосредственно из федерального бюджета. Это сотрудники:
- федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений;
- федеральных государственных органов;
- гражданский персонал воинских частей;
- сотрудники учреждений федеральных органов исполнительной власти с военной или приравненной к ней службой.
В это число входят и чиновники, и работники образования и здравоохранения, но небольшая их часть – лишь те, кто трудится в федеральных учреждениях. Например, в федеральных вузах или больницах ФМБА России.
3
На сколько федеральным бюджетникам повысят зарплату с 1 октября 2025 года?
На 7,6%. Таким будет уровень индексации, которую проведут 1 октября. Подчеркиваем, что повышен будет именно оклад, а не вся зарплата целиком.
4
А как же все остальные бюджетники, когда им повысят зарплату?
Чиновникам и сотрудникам бюджетной сферы, труд которых оплачивается из региональных бюджетов, оклады повышают отдельно. Так что с 1 октября им не стоит ждать повсеместной прибавки.
5
Кому еще повысят зарплату с 1 октября 2025 года?
Военным. Напомним, их оклады тоже вырастут на 7,6%. Прибавку получат и приравненные к ним лица – служащие МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других силовых структур.
13:14:21 18-09-2025
Я заранее купил карточку с лимитом побольше.
13:30:21 18-09-2025
да,в краевых социальных учреждениях уже сказали повысить оклады на 7,6. Это аж на 300рэ. При том что остальные доплаты к окладу не привязаны и реальная зарплата почти не изменится. Профанация.
13:35:34 18-09-2025
Главное пропиарить эту новость. Бензин каждый день повышается, естественно, вся прибавка давно обесценена