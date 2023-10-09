Какими налоговыми льготами могут воспользоваться многодетные семьи Алтайского края?
Рассказываем, какие виды вычетов им положены по закону
09 октября 2023, 11:00, ИА Амител
В Алтайском крае родители трех и более несовершеннолетних детей могут получить льготы по налогам на имущество. Такое право предусмотрено федеральными и региональными законами. Как это сделать – читайте в материале amic.ru.
Дополнительный вычет по налогу на имущество
Многодетные родители, помимо общего вычета, который предоставляют всем гражданам (50 м² на дом; 20 м² на квартиру; 10 м² на комнату или часть квартиры) имеют право на дополнительный вычет (п. 6.1 ст. 403 НК РФ):
- на квартиру – по 5 м² на каждого несовершеннолетнего ребенка;
- на дом – по 7 м² на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Вычет положен на один объект каждого вида каждому родителю.
Если вы не видите вычета в налоговом уведомлении, то нужно представить заявление на льготу.
Это можно сделать:
- в Личном кабинете налогоплательщика физического лица на сайте ФНС России;
- мобильном приложении "Мой налог";
- через МФЦ;
- лично в налоговой инспекции;
- по почте.
Каждый муниципалитет может ввести дополнительные льготы. Например, в Барнауле все члены многодетных семей со статусом малоимущих (на основании справки органов соцзащиты) освобождены от уплаты налога на один объект имущества каждого вида.
Вычет по земельному налогу до 6 соток
Если у многодетной семьи есть земельный участок площадью 600 м² или меньше, то земельный налог платить не нужно (пп. 10 п. 5 ст. 391 НК РФ). Если участок больше, то налог начисляют автоматически. Его рассчитывают исходя из кадастровой стоимости, внесенной в ЕГРН, за вычетом шести соток.
Вычет полагается только на один земельный участок, семья может выбрать его сама.
А власти города или района опять же могут сделать свои льготы. В Барнауле многодетные семьи не платят налог на участки, где есть дома.
Льгота по транспортному налогу
Ее предоставляют одному из родителей многодетной семьи на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 100 л.с. или на один мотоцикл, мотороллер с мощностью двигателя до 35 л.с. На иные подкатегории ТС льгот нет.
"Например, в собственности у многодетного папы есть легковой автомобиль с мощностью двигателя 125 л.с. Желает получить льготу на 100 лошадиных сил, а налог платить лишь с 25. Закон Алтайского края такую возможность не предусматривает", – пояснила начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Алтайскому краю Елена Колоскова.
Больше информации по телефону единого контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22 или в сервисе "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам".
Материал разработан в рамках государственной программы Алтайского края "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае"
11:16:44 09-10-2023
Причем в других регионах идет льгота на ТС мощностью 200-300 л.с. Вот какой авто взять многодетной семье, мощностью до 100, чтобы все туда влезли? Наше краевое правительство пытается минимизировать льготы и ставить макс. ставки по налогам, где есть возможность. Развивающийся, блин, край!
14:10:37 09-10-2023
Дмитрий (11:16:44 09-10-2023) Причем в других регионах идет льгота на ТС мощностью 200-300... Вносил предложение через портал, увеличить количество лошадей или вообще убрать привязку к лошадям. Ответили, вы что, у нам в крае и так мало денег, а если ещё сделаем, что без привязки к лошадям, то вообще денег не будет. Хотел ларгус 7ми местный вместо калины взять, не стал из-за налога, а теперь и цены взлетели
11:27:40 09-10-2023
Пусть предложат хотя бы 1 автомобиль для многодетной семьи до 100 л.с.,полнейший бред и маразм.
14:03:16 09-10-2023
Вася (11:27:40 09-10-2023) Пусть предложат хотя бы 1 автомобиль для многодетной семьи д... Лада Калина))))))))))))
14:11:21 09-10-2023
Гость (14:03:16 09-10-2023) Лада Калина))))))))))))... Норм машина, сам на ней езжу
17:27:58 09-10-2023
Гость (14:11:21 09-10-2023) Норм машина, сам на ней езжу... всемером?
12:08:20 09-10-2023
задача в том , чтоб деятельность засветить . кому они надо эти многодетные?
15:24:39 09-10-2023
Гость (12:08:20 09-10-2023) задача в том , чтоб деятельность засветить . кому они над... в том до и дело.... в других регионах делают, а у нас только "светят"
15:49:17 09-10-2023
как многодетная обращалась с заявлением о предоставлении льготы на рено сандера, но в ответ пришли только очередные налоги. Вот вам и законы, сказано громко - толку ни какого.
21:51:57 09-10-2023
Администрация все оставляет в семье