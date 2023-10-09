Рассказываем, какие виды вычетов им положены по закону

09 октября 2023, 11:00, ИА Амител

Многодетная семья / Фото: freepik.com

В Алтайском крае родители трех и более несовершеннолетних детей могут получить льготы по налогам на имущество. Такое право предусмотрено федеральными и региональными законами. Как это сделать – читайте в материале amic.ru.

Дополнительный вычет по налогу на имущество

Многодетные родители, помимо общего вычета, который предоставляют всем гражданам (50 м² на дом; 20 м² на квартиру; 10 м² на комнату или часть квартиры) имеют право на дополнительный вычет (п. 6.1 ст. 403 НК РФ):

на квартиру – по 5 м² на каждого несовершеннолетнего ребенка;

по 5 м² на каждого несовершеннолетнего ребенка; на дом – по 7 м² на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Вычет положен на один объект каждого вида каждому родителю.

Если вы не видите вычета в налоговом уведомлении, то нужно представить заявление на льготу.

Это можно сделать:

в Личном кабинете налогоплательщика физического лица на сайте ФНС России;

мобильном приложении "Мой налог";

через МФЦ;

лично в налоговой инспекции;

по почте.

Каждый муниципалитет может ввести дополнительные льготы. Например, в Барнауле все члены многодетных семей со статусом малоимущих (на основании справки органов соцзащиты) освобождены от уплаты налога на один объект имущества каждого вида.

Вычет по земельному налогу до 6 соток

Если у многодетной семьи есть земельный участок площадью 600 м² или меньше, то земельный налог платить не нужно (пп. 10 п. 5 ст. 391 НК РФ). Если участок больше, то налог начисляют автоматически. Его рассчитывают исходя из кадастровой стоимости, внесенной в ЕГРН, за вычетом шести соток.

Вычет полагается только на один земельный участок, семья может выбрать его сама.

А власти города или района опять же могут сделать свои льготы. В Барнауле многодетные семьи не платят налог на участки, где есть дома.

Льгота по транспортному налогу

Ее предоставляют одному из родителей многодетной семьи на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 100 л.с. или на один мотоцикл, мотороллер с мощностью двигателя до 35 л.с. На иные подкатегории ТС льгот нет.

"Например, в собственности у многодетного папы есть легковой автомобиль с мощностью двигателя 125 л.с. Желает получить льготу на 100 лошадиных сил, а налог платить лишь с 25. Закон Алтайского края такую возможность не предусматривает", – пояснила начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Алтайскому краю Елена Колоскова.

Больше информации по телефону единого контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22 или в сервисе "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам".

Материал разработан в рамках государственной программы Алтайского края "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае"