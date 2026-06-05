Какое образование набирает популярность среди школьников?

Страх ошибиться с профессией испытывают 40% опрошенных молодых людей

05 июня 2026, 10:05, ИА Амител

Студенты университета / Фото: amic.ru

Исследование показало, какое образование популярно среди школьников, пишет РИА Новости.

В опросе поучаствовали 3,6 тыс. молодых людей. Его результаты выглядят так:

60% молодых людей выбирают технические направления, причем 20% заинтересованы в IT-отрасли;

15% отдают предпочтение гуманитарным специальностям;

только 5% выбирают естественнонаучные направления.

«Больше половины опрошенных после девятого класса планируют продолжить обучение в 10–11-х классах, а почти 40% решили перейти в среднее профессиональное учебное заведение», — рассказали в образовательном центре "Алабуга Политех".

Со страхом ошибиться в выбранной профессии сталкиваются 40% опрошенных, а с опасениями не поступить туда, куда хочется, — только четверть.

При выборе направления школьники ориентируются на эти факторы: