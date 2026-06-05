НОВОСТИНаука и образование

Какое образование набирает популярность среди школьников?

Страх ошибиться с профессией испытывают 40% опрошенных молодых людей

05 июня 2026, 10:05, ИА Амител

Студенты университета / Фото: amic.ru
Студенты университета / Фото: amic.ru

Исследование показало, какое образование популярно среди школьников, пишет РИА Новости

В опросе поучаствовали 3,6 тыс. молодых людей. Его результаты выглядят так: 

  • 60% молодых людей выбирают технические направления, причем 20% заинтересованы в IT-отрасли;

  • 15% отдают предпочтение гуманитарным специальностям;

  • только 5% выбирают естественнонаучные направления.

«Больше половины опрошенных после девятого класса планируют продолжить обучение в 10–11-х классах, а почти 40% решили перейти в среднее профессиональное учебное заведение», — рассказали в образовательном центре "Алабуга Политех".

Со страхом ошибиться в выбранной профессии сталкиваются 40% опрошенных, а с опасениями не поступить туда, куда хочется, — только четверть.

При выборе направления школьники ориентируются на эти факторы: 

  • возможность получить опыт работы во время учебы;

  • стоимость обучения;

  • востребованность профессии после выпуска;

  • местоположение и атмосфера в учебном заведении.

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НОВОСТИНаука и образование

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Комментарии 4

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Гость

10:30:08 05-06-2026

С развитием ИИ спрос на ИТ специалистов будет очень ограничен.

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Гость

12:07:07 05-06-2026

Гость (10:30:08 05-06-2026) С развитием ИИ спрос на ИТ специалистов будет очень огранич... Как раз наоборот! ИИ учить надо, он работает по прописанным шаблонам, много ошибок и не стандартных ситуаций. ИИ пока ещё в зародыше находиться и заменить никого не может полноценно.

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Гость

11:25:04 05-06-2026

Ребята. Идити учите Китайский. В Барнауле в АЛТГУ и Педуниверситете принимают еще пока абитуриентов. У нас ребенок заканчивает третий курс и переходит на четвертый. (три года назад сдавал ЕГЭ). Очень доволен выбранной специальностью. Если позволяют деньги в НГУ поступайте. То же самое что в Барнауле, но Новосибрск.

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Гость

12:47:06 05-06-2026

Страх остаться без заработка..

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