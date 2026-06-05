Какое образование набирает популярность среди школьников?
Страх ошибиться с профессией испытывают 40% опрошенных молодых людей
05 июня 2026, 10:05, ИА Амител
Исследование показало, какое образование популярно среди школьников, пишет РИА Новости.
В опросе поучаствовали 3,6 тыс. молодых людей. Его результаты выглядят так:
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60% молодых людей выбирают технические направления, причем 20% заинтересованы в IT-отрасли;
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15% отдают предпочтение гуманитарным специальностям;
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только 5% выбирают естественнонаучные направления.
«Больше половины опрошенных после девятого класса планируют продолжить обучение в 10–11-х классах, а почти 40% решили перейти в среднее профессиональное учебное заведение», — рассказали в образовательном центре "Алабуга Политех".
Со страхом ошибиться в выбранной профессии сталкиваются 40% опрошенных, а с опасениями не поступить туда, куда хочется, — только четверть.
При выборе направления школьники ориентируются на эти факторы:
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возможность получить опыт работы во время учебы;
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стоимость обучения;
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востребованность профессии после выпуска;
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местоположение и атмосфера в учебном заведении.
10:30:08 05-06-2026
С развитием ИИ спрос на ИТ специалистов будет очень ограничен.
12:07:07 05-06-2026
Гость (10:30:08 05-06-2026) С развитием ИИ спрос на ИТ специалистов будет очень огранич... Как раз наоборот! ИИ учить надо, он работает по прописанным шаблонам, много ошибок и не стандартных ситуаций. ИИ пока ещё в зародыше находиться и заменить никого не может полноценно.
11:25:04 05-06-2026
Ребята. Идити учите Китайский. В Барнауле в АЛТГУ и Педуниверситете принимают еще пока абитуриентов. У нас ребенок заканчивает третий курс и переходит на четвертый. (три года назад сдавал ЕГЭ). Очень доволен выбранной специальностью. Если позволяют деньги в НГУ поступайте. То же самое что в Барнауле, но Новосибрск.
12:47:06 05-06-2026
Страх остаться без заработка..