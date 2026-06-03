ИИ пока не заменяет людей полностью, но активно берет на себя рутинные операции

03 июня 2026, 15:03, ИА Амител

ИИ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Искусственный интеллект меняет рынок труда, вытесняя представителей некоторых профессий, таких как программисты и преподаватели. Их навыки не позволяют эффективно решать широкий спектр задач, сообщил ректор Российской экономической школы (РЭШ) Антон Суворов в интервью РИА Новости перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ).

«Процесс замены людей машинами уже идет, но это не означает, что программисты исчезнут. Однако те, кто не владеет глубокими навыками, не способен мыслить стратегически или учитывать контекст задачи, теряют свою значимость», — добавил он.

Преподаватели, которые ограничиваются только чтением лекций, также под угрозой. Этот тренд будет усиливаться.

По мнению Суворова, будущее за специалистами, которые объединяют глубокие знания в математике, программировании, инженерных науках с мягкими навыками: коммуникацией, критическим мышлением, дисциплиной и этикой.

«Узкие специалисты особенно уязвимы», — отметил ученый.

Суворов уверен, что люди будут осваивать несколько профессий и менять их на протяжении жизни.

«Это нормально. Современные студенты с энтузиазмом воспринимают идею непрерывного обучения», — заключил экономист.

Ранее сообщалось, что юные разработчики смогут попробовать свои силы в международном конкурсе по ИИ.