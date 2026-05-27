Без каких товаров останутся россияне в скором времени?
Новый перечень параллельного импорта вступил в силу
27 мая 2026, 12:59, ИА Амител
Минпромторг подготовил обновленный перечень продукции, которую можно ввозить в Россию параллельным импортом. Он вступил в силу 27 мая, сообщает газета "Известия".
В новой версии документа исключили отдельные марки ноутбуков, компьютеров и серверов.
«Среди удаленных позиций оказались японские красящие составы для принтеров марки Ricoh, материалы для лепки бренда Spin Master, а также несколько нишевых парфюмерных линий. Речь идет о таких марках, как Juliette has a Gun, Filippo Sorcinelli, MEMO Paris, Vilhelm Parfumerie, Xerjoff и другие», — пишет издание.
Изменения в список параллельного импорта ведомство утвердило еще в ноябре прошлого года. Тогда в министерстве отметили, что исчезновение некоторых товаров из перечня не повлияет на ассортимент аналогичной продукции в России.
В Минпромторге рассчитывают, что такие меры помогут повысить спрос на товары отечественного производства.
13:31:00 27-05-2026
У нас есть товары отечественного производства??? 🧐
14:01:21 27-05-2026
Сергей😎 (13:31:00 27-05-2026) У нас есть товары отечественного производства??? 🧐... Ну, процентов 5 непродовольственных товаров, наверное, есть.
14:48:41 27-05-2026
Здравствуйте духи "Красная Москва"
Телевизор "Рекорд" и смартфон "Витязь"
"Москвичи" и "Волги" уже колесят по необъятной, на зависть загнивающему западу
17:17:31 27-05-2026
Статья должна начинаться словами: параллельный импорт- это... Чтобы было ясно мне и таким , как я
18:47:45 27-05-2026
Еще надо добавить к списку кучу железа для компов, которые запрещены к ввозу с сегодняшнего дня, и которые типа заместят! Asus, к примеру и т. д. Слов нет….