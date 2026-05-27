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Без каких товаров останутся россияне в скором времени?

Новый перечень параллельного импорта вступил в силу

27 мая 2026, 12:59, ИА Амител

Компьютер / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Компьютер / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Минпромторг подготовил обновленный перечень продукции, которую можно ввозить в Россию параллельным импортом. Он вступил в силу 27 мая, сообщает газета "Известия". 

В новой версии документа исключили отдельные марки ноутбуков, компьютеров и серверов. 

«Среди удаленных позиций оказались японские красящие составы для принтеров марки Ricoh, материалы для лепки бренда Spin Master, а также несколько нишевых парфюмерных линий. Речь идет о таких марках, как Juliette has a Gun, Filippo Sorcinelli, MEMO Paris, Vilhelm Parfumerie, Xerjoff и другие», — пишет издание.

Изменения в список параллельного импорта ведомство утвердило еще в ноябре прошлого года. Тогда в министерстве отметили, что исчезновение некоторых товаров из перечня не повлияет на ассортимент аналогичной продукции в России.

В Минпромторге рассчитывают, что такие меры помогут повысить спрос на товары отечественного производства. 

Ноутбук на столе / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В России из списка параллельного импорта исключили Acer, Asus, Samsung и Braun

Потребители по-прежнему смогут покупать необходимую продукцию за счет трансграничной торговли и импорта из дружественных стран
НОВОСТИОбщество
       

Комментарии 5

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Сергей😎

13:31:00 27-05-2026

У нас есть товары отечественного производства??? 🧐

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Гость

14:01:21 27-05-2026

Сергей😎 (13:31:00 27-05-2026) У нас есть товары отечественного производства??? 🧐... Ну, процентов 5 непродовольственных товаров, наверное, есть.

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Гость

14:48:41 27-05-2026

Здравствуйте духи "Красная Москва"
Телевизор "Рекорд" и смартфон "Витязь"
"Москвичи" и "Волги" уже колесят по необъятной, на зависть загнивающему западу

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Светлана

17:17:31 27-05-2026

Статья должна начинаться словами: параллельный импорт- это... Чтобы было ясно мне и таким , как я

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Гость

18:47:45 27-05-2026

Еще надо добавить к списку кучу железа для компов, которые запрещены к ввозу с сегодняшнего дня, и которые типа заместят! Asus, к примеру и т. д. Слов нет….

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