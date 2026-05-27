Без каких товаров останутся россияне в скором времени?

Новый перечень параллельного импорта вступил в силу

27 мая 2026, 12:59, ИА Амител

Компьютер / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Минпромторг подготовил обновленный перечень продукции, которую можно ввозить в Россию параллельным импортом. Он вступил в силу 27 мая, сообщает газета "Известия".

В новой версии документа исключили отдельные марки ноутбуков, компьютеров и серверов.

«Среди удаленных позиций оказались японские красящие составы для принтеров марки Ricoh, материалы для лепки бренда Spin Master, а также несколько нишевых парфюмерных линий. Речь идет о таких марках, как Juliette has a Gun, Filippo Sorcinelli, MEMO Paris, Vilhelm Parfumerie, Xerjoff и другие», — пишет издание.

Изменения в список параллельного импорта ведомство утвердило еще в ноябре прошлого года. Тогда в министерстве отметили, что исчезновение некоторых товаров из перечня не повлияет на ассортимент аналогичной продукции в России.

В Минпромторге рассчитывают, что такие меры помогут повысить спрос на товары отечественного производства.