В России из списка параллельного импорта исключили Acer, Asus, Samsung и Braun

Потребители по-прежнему смогут покупать необходимую продукцию за счет трансграничной торговли и импорта из дружественных стран

27 мая 2026, 09:33, ИА Амител

Ноутбук на столе / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В России вступил в силу обновленный перечень товаров для параллельного импорта. Приказ Минпромторга, утвержденный в конце ноября 2025 года, начал действовать спустя шесть месяцев после публикации, пишет "Абзац".

Из списка исключили несколько позиций компьютерной техники: бренды Acer, Asus, Fujitsu, HP, IBM, Intel, Samsung, Toshiba и другие. Также из перечня убрали электробритвы Braun, зубные пасты Biorepair, печатную технику и краску Ricoh, игрушки Spin Master и ряд других товаров.

В Минпромторге пояснили, что товары исключаются в случаях, когда в России есть локализованное производство, поставки от правообладателей или официальных дистрибьюторов, а также достаточное количество отечественных аналогов.

Президент ассоциации РАТЭК Александр Онищук заверил, что потребители по-прежнему смогут покупать необходимую продукцию за счет трансграничной торговли и импорта из дружественных стран.

Напомним, механизм параллельного импорта действует в России с марта 2022 года и позволяет ввозить товары без согласия правообладателей. Перечень регулярно обновляется.