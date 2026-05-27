В России из списка параллельного импорта исключили Acer, Asus, Samsung и Braun
Потребители по-прежнему смогут покупать необходимую продукцию за счет трансграничной торговли и импорта из дружественных стран
27 мая 2026, 09:33, ИА Амител
В России вступил в силу обновленный перечень товаров для параллельного импорта. Приказ Минпромторга, утвержденный в конце ноября 2025 года, начал действовать спустя шесть месяцев после публикации, пишет "Абзац".
Из списка исключили несколько позиций компьютерной техники: бренды Acer, Asus, Fujitsu, HP, IBM, Intel, Samsung, Toshiba и другие. Также из перечня убрали электробритвы Braun, зубные пасты Biorepair, печатную технику и краску Ricoh, игрушки Spin Master и ряд других товаров.
В Минпромторге пояснили, что товары исключаются в случаях, когда в России есть локализованное производство, поставки от правообладателей или официальных дистрибьюторов, а также достаточное количество отечественных аналогов.
Президент ассоциации РАТЭК Александр Онищук заверил, что потребители по-прежнему смогут покупать необходимую продукцию за счет трансграничной торговли и импорта из дружественных стран.
Напомним, механизм параллельного импорта действует в России с марта 2022 года и позволяет ввозить товары без согласия правообладателей. Перечень регулярно обновляется.
09:37:02 27-05-2026
это санкции такие?
09:46:23 27-05-2026
это гуд ?
или плохо ?
17:14:21 27-05-2026
Гость (09:46:23 27-05-2026) это гуд ? или плохо ?... напридумывают новых слов, и лезь в гугл каждый раз. Пока прочитаешь - забыл первый вопрос((((
09:55:39 27-05-2026
Действительно производство отечественных смартфонов,ноутбуков и телевизоров уже способно закрыть все внутренние потребности. А если вы готовы платить чисто за бренд, то и втридорога импортный купите.
Купи его - толкни страну вперёд!
10:19:05 27-05-2026
Гость (09:55:39 27-05-2026) Действительно производство отечественных смартфонов,ноутбуко... А напомните марку отчественного смартфона. А то че вылетело из головы
16:44:30 27-05-2026
Гость (10:19:05 27-05-2026) А напомните марку отчественного смартфона. А то че вылетело ... Ёмафон
10:08:39 27-05-2026
нам это все только на пользу, кругом сплошная польза.
11:00:31 27-05-2026
Ну вообщем все хорошее убрали, "любят" они свой народ.