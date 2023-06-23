Родственники "политеховского маньяка" Виталия Манишина не могут встретиться с ним

Мужчину перемещают из одного изолятора в другой

23 июня 2023, 12:11, ИА Амител

Фото: amic.ru

Родственники Виталия Манишина, задержанного за убийство девушки в 1989 году, прокомментировали сообщения о его признании в убийстве нескольких абитуриенток в Барнауле в 1999-2000 годах, сообщает "Толк".

Напомним, 52-летнего Манишина задержали в начале мая. После этого появилась неподтвержденная информация, что он может быть связан с убийствами нескольких девушек (официально – пять, неофициально – от семи до девяти), поступавших в алтайский "политех". Накануне сообщили, что Манишин признался в убийствах.

Как отмечает издание, родственники Манишина не располагают информацией о том, что он сделал какие-либо признания по серии убийств.

"Ни родным, ни защитникам не удалось добиться встречи с ним, так как мужчину перемещают из изолятора в изолятор", – уточняет издание.

По словам одного из родственников, Манишину назначили государственного адвоката. При этом есть и нанятые защитники, у которых и не получается встретиться с задержанным.

Ранее алтайский журналист Сергей Тепляков рассказал, как ловили "политеховского" маньяка.