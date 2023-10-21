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ЕС начнет консультации по новому пакету санкций против России

Предыдущий санкционный пакет приняли в июне

21 октября 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Евросоюз в ближайшие дни начнет консультации по 12-му пакету антироссийских санкций, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе.

В пакет собираются включить запрет на российские алмазы и новые меры против обхода существующих ограничений.

Также расширят список запрещенных для ввоза в Россию товаров, которые могут быть использованы Москвой в военных целях.

В июне ЕС ввел 11-й пакет санкций, направленный преимущественно на противодействие их обходу. В пакете есть меры не только против российского бизнеса, но и против компаний из других стран.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не рухнет на фоне санкций, и страны коллективного Запада это уже понимают.

Россия европа санкции

Комментарии 2

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Гость

20:28:24 21-10-2023

Плавали мы на их санкции. У нас импортозамещателей, как у дурака махорки. Наше молоко не прокисает, сыр не плесневеет куры 5-10минут варятся, потом растворяются ...

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Гость

09:37:57 22-10-2023

Им необходимо с особой тщательностью провентилировать меры,направленные против обхода предыдущих санкций.

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