ЕС начнет консультации по новому пакету санкций против России

Предыдущий санкционный пакет приняли в июне

21 октября 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Евросоюз в ближайшие дни начнет консультации по 12-му пакету антироссийских санкций, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе.

В пакет собираются включить запрет на российские алмазы и новые меры против обхода существующих ограничений.

Также расширят список запрещенных для ввоза в Россию товаров, которые могут быть использованы Москвой в военных целях.

В июне ЕС ввел 11-й пакет санкций, направленный преимущественно на противодействие их обходу. В пакете есть меры не только против российского бизнеса, но и против компаний из других стран.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не рухнет на фоне санкций, и страны коллективного Запада это уже понимают.