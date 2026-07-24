Казахстанец похвастался тремя женами в интернете и получил крупный штраф

Блогер утверждал, что считает своих жен "украшением жизни", а в семье царят мир, любовь и спокойствие

24 июля 2026, 08:17, ИА Амител

Женщины / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Полиция Алматы привлекла к административной ответственности местного блогера Бауржана Бакытжанулы, который публично рассказывал в социальных сетях о своей семье с тремя женами. Мужчину обязали удалить публикации и оштрафовали на 86,5 тысячи тенге (около 14,5 тысячи рублей), сообщает РИА Новости.

Ранее блогер рассказал подписчикам, что первую супругу не смутило его желание вновь жениться — по его словам, именно она предложила ему взять вторую жену. Позже мужчина женился в третий раз. Он утверждал, что считает своих жен "украшением жизни", а в семье царят мир, любовь и спокойствие.

Однако после того как блогер пожаловался на финансовые трудности, пользователи соцсетей раскритиковали его, напомнив, что ислам допускает многоженство только при условии, что мужчина способен одинаково обеспечивать всех супруг.

«Сотрудники полиции обнаружили публикации, в которых автор публично позиционировал образ жизни, противоречащий законодательству. <...> Составлен административный протокол <...> об административных правонарушениях», — говорится в сообщении департамента полиции.

В ведомстве также отметили, что подобные публикации противоречат "общепринятым морально-нравственным ценностям общества". После профилактической беседы мужчина добровольно удалил материалы со своей страницы в социальной сети.