Омбудсмен Ольга Казанцева выразила соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

Сегодня особенно важно проявить заботу и любовь к родным и близким, отметила уполномоченная

23 марта 2024, 11:00, ИА Амител

Ольга Казанцева / Фото: пресс-служба АКЗС / akzs.ru

Уполномоченная по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева выразила соболезнования в связи с терактом в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье. Ее слова приводит телеграм-канал правительства региона.

"Теракт в Подмосковье унес десятки жизней, среди пострадавших есть дети. Соболезную семьям погибшим, желаю выздоровления тем, кто получил ранения. На кадрах из "Крокус Сити" видно, как люди проявляли взаимовыручку, мужество, защищали и помогали спасать женщин и детей. Сегодня особенно важно проявить заботу и любовь к своим близким и родным. <...> Алтайский край скорбит", – сказала она.

Омбудсмен призвала ориентироваться только на проверенные источники информации, не паниковать и не поддаваться на возможные провокации.

Также Казанцева напомнила, что за психологической помощью можно обратиться на горячую линию МЧС по номеру 8-800-775-17-17.

По последним данным, в результате теракта погибли более 60 человек. Еще свыше 100 пострадали.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Барнаула Вячеслав Франк выразили соболезнования родным погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим во время теракта.