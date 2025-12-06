Каждый третий россиянин ссорится с коллегами из-за отпусков

Чаще всего проблемы возникают из-за графиков, которые не устраивают сотрудников

06 декабря 2025, 07:35, ИА Амител

Начальник отправляет работников в отпуск / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Почти треть работающих граждан России подвергаются конфликтам на рабочем месте из-за утверждения графика отпусков, что иногда требует содействия специалистов отдела кадров, как выяснилось в исследовании РИА Новости.

«Составление графика отпусков – обязательная процедура, и многие компании уже завершили этот процесс на будущий год. В процессе согласования времени отпусков около 31% работников сталкиваются с противоречиями в коллективе: 28% решают их своими силами, а в 3% случаев необходима помощь начальства или сотрудников кадровой службы», – говорится в отчете, основанном на опросе 1600 человек.

Как показывает исследование, большинству россиян удается избежать разногласий с коллегами при планировании отпусков. Аналитики указали на небольшое отличие в зависимости от пола: женщины немного чаще мужчин отмечают возникновение споров (34% против 27% соответственно).