Каждый третий барнаулец предпочитает дробить отпуск на части

Исследование показало, что высокооплачиваемые специалисты чаще делят отпуск на короткие периоды

25 ноября 2025, 22:00, ИА Амител

Отпуск на море / Фото: Ezequiel Garrido / unsplash.com

Согласно исследованию предпочтений барнаульцев в использовании отпускного времени, только 32% респондентов используют вторую половину отпуска целиком. Остальные либо делят ее на части, либо вообще не используют. При этом выявлена интересная закономерность: чем выше заработная плата, тем больше склонность к дроблению отпуска, отмечает SuperJob.

Среди барнаульцев с доходом от 150 тысяч рублей в месяц почти половина (48%) предпочитают дробить отпуск на несколько коротких периодов. Гендерный анализ показывает, что женщины более склонны к такому подходу (45% против 30% у мужчин). Мужчины же демонстрируют большую приверженность традиционному длительному отдыху: 36% используют отпуск единым блоком против 28% среди женщин.

Статистика использования отпусков в Барнауле:

32% используют вторую половину отпуска целиком;

24% делят ее ровно по неделям;

11% берут одну неделю и несколько коротких периодов;

7% дробят на мелкие отрезки;

6% копят неиспользованные дни.

Напомним, что согласно Трудовому кодексу РФ, работник должен ежегодно использовать как минимум 14 дней непрерывного отпуска, в то время как оставшуюся часть можно дробить по своему усмотрению.

