Каждый третий барнаулец предпочитает дробить отпуск на части
Исследование показало, что высокооплачиваемые специалисты чаще делят отпуск на короткие периоды
25 ноября 2025, 22:00, ИА Амител
Согласно исследованию предпочтений барнаульцев в использовании отпускного времени, только 32% респондентов используют вторую половину отпуска целиком. Остальные либо делят ее на части, либо вообще не используют. При этом выявлена интересная закономерность: чем выше заработная плата, тем больше склонность к дроблению отпуска, отмечает SuperJob.
Среди барнаульцев с доходом от 150 тысяч рублей в месяц почти половина (48%) предпочитают дробить отпуск на несколько коротких периодов. Гендерный анализ показывает, что женщины более склонны к такому подходу (45% против 30% у мужчин). Мужчины же демонстрируют большую приверженность традиционному длительному отдыху: 36% используют отпуск единым блоком против 28% среди женщин.
Статистика использования отпусков в Барнауле:
-
32% используют вторую половину отпуска целиком;
-
24% делят ее ровно по неделям;
-
11% берут одну неделю и несколько коротких периодов;
-
7% дробят на мелкие отрезки;
-
6% копят неиспользованные дни.
Напомним, что согласно Трудовому кодексу РФ, работник должен ежегодно использовать как минимум 14 дней непрерывного отпуска, в то время как оставшуюся часть можно дробить по своему усмотрению.
22:10:36 25-11-2025
ну что значит "предпочитает" ?
у нас у же не первый года делят на 2 части.
22:50:56 25-11-2025
Тож делю на две части-сажать картошку и копать картошку-иначе жрать нечего будет с такими зарплатами...
06:21:30 26-11-2025
Обычно делю на 3 части 1+1+2.
07:30:15 26-11-2025
Может, каждый третий забыл, когда у него был отпуск?
10:02:26 26-11-2025
У нас это в обязаловку, запрещено брать отпуск целиком. Вот потому и "предпочитают"
10:32:26 26-11-2025
Не от хорошего предпочитают, а работодатели заставляют. Есть запись собрания трудового коллектива, где директор социального учреждения так и говорит, - отпуск хотите целиком, увольняйтесь