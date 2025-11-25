НОВОСТИОбщество

Каждый третий барнаулец предпочитает дробить отпуск на части

Исследование показало, что высокооплачиваемые специалисты чаще делят отпуск на короткие периоды

25 ноября 2025, 22:00, ИА Амител

Отпуск на море / Фото: Ezequiel Garrido / unsplash.com
Отпуск на море / Фото: Ezequiel Garrido / unsplash.com

Согласно исследованию предпочтений барнаульцев в использовании отпускного времени, только 32% респондентов используют вторую половину отпуска целиком. Остальные либо делят ее на части, либо вообще не используют. При этом выявлена интересная закономерность: чем выше заработная плата, тем больше склонность к дроблению отпуска, отмечает SuperJob.

Среди барнаульцев с доходом от 150 тысяч рублей в месяц почти половина (48%) предпочитают дробить отпуск на несколько коротких периодов. Гендерный анализ показывает, что женщины более склонны к такому подходу (45% против 30% у мужчин). Мужчины же демонстрируют большую приверженность традиционному длительному отдыху: 36% используют отпуск единым блоком против 28% среди женщин.

Статистика использования отпусков в Барнауле:

  • 32% используют вторую половину отпуска целиком;

  • 24% делят ее ровно по неделям;

  • 11% берут одну неделю и несколько коротких периодов;

  • 7% дробят на мелкие отрезки;

  • 6% копят неиспользованные дни.

Напомним, что согласно Трудовому кодексу РФ, работник должен ежегодно использовать как минимум 14 дней непрерывного отпуска, в то время как оставшуюся часть можно дробить по своему усмотрению.

Ранее юрист рассказала, какие последствия грозят работодателю за сорванный отпуск сотрудника.

Барнаул Работа отпуск

Комментарии 6

Avatar Picture
Шинник

22:10:36 25-11-2025

ну что значит "предпочитает" ?
у нас у же не первый года делят на 2 части.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Санечек

22:50:56 25-11-2025

Тож делю на две части-сажать картошку и копать картошку-иначе жрать нечего будет с такими зарплатами...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:21:30 26-11-2025

Обычно делю на 3 части 1+1+2.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:30:15 26-11-2025

Может, каждый третий забыл, когда у него был отпуск?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:02:26 26-11-2025

У нас это в обязаловку, запрещено брать отпуск целиком. Вот потому и "предпочитают"

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:32:26 26-11-2025

Не от хорошего предпочитают, а работодатели заставляют. Есть запись собрания трудового коллектива, где директор социального учреждения так и говорит, - отпуск хотите целиком, увольняйтесь

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров