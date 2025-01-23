ФАС пока не нашла признаков сговора для повышения цены сливочного масла

В 2024 году стоимость этого продукта в России выросла на 36%

23 января 2025, 17:15, ИА Амител

Сливочное масло / Фото: pxhere.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ пока не обнаружила признаков картельного сговора на фоне роста цен на сливочное масло, сообщает "Интерфакс".

Напомним, в конце 2024 года ФАС начала проверки производителей сливочного масла, которое резко подорожало в конце лета – начале осени и продолжило прибавлять в стоимости каждый месяц. В итоге, по данным Росстата, в 2024 году цены на сливочное масло в России выросли на 36%.

"Предположить, что большое количество производителей, а у нас их несколько сотен, специально заключили антиконкурентное соглашение, пока мы не можем", – сказал глава ФАС Максим Шаскольский в эфире телеканала "Россия 24".

Он пояснил, что на стоимость масла могли повлиять, например, рост себестоимости и различные экономические факторы.

Шаскольский заверил, что если проверки выявят какие-то нарушения, то служба обязательно примет меры антимонопольного законодательства.