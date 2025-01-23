ФАС пока не нашла признаков сговора для повышения цены сливочного масла
В 2024 году стоимость этого продукта в России выросла на 36%
23 января 2025, 17:15, ИА Амител
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ пока не обнаружила признаков картельного сговора на фоне роста цен на сливочное масло, сообщает "Интерфакс".
Напомним, в конце 2024 года ФАС начала проверки производителей сливочного масла, которое резко подорожало в конце лета – начале осени и продолжило прибавлять в стоимости каждый месяц. В итоге, по данным Росстата, в 2024 году цены на сливочное масло в России выросли на 36%.
"Предположить, что большое количество производителей, а у нас их несколько сотен, специально заключили антиконкурентное соглашение, пока мы не можем", – сказал глава ФАС Максим Шаскольский в эфире телеканала "Россия 24".
Он пояснил, что на стоимость масла могли повлиять, например, рост себестоимости и различные экономические факторы.
Шаскольский заверил, что если проверки выявят какие-то нарушения, то служба обязательно примет меры антимонопольного законодательства.
17:18:47 23-01-2025
И не найдёт. А если и найдёт, то никому не скажет. Кроме масла цены больше ни на что не выросли?
Вот только для чего каждый декабрь прямая линия проходит?
17:34:50 23-01-2025
Осёл груженный золотом возьмёт любую крепость...
17:59:24 23-01-2025
Гость (17:34:50 23-01-2025) Осёл груженный золотом возьмёт любую крепость...... Веско сказано...
17:47:40 23-01-2025
А масло у нас из чего делается ? Можно конечно из разных веществ, но традиционный компонент сильно вырос из-за диких цен на корма для коров.
17:51:53 23-01-2025
Потому что прикормыши и лакеи.
20:41:40 23-01-2025
А что искать?
В России есть баланс спроса и предложения на продукты питания?
Импорт конкурентного масла не доступен.
Кредиты в банках 25%, это глубокий кризис.