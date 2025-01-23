НОВОСТИОбщество

ФАС пока не нашла признаков сговора для повышения цены сливочного масла

В 2024 году стоимость этого продукта в России выросла на 36%

23 января 2025, 17:15, ИА Амител

Сливочное масло / Фото: pxhere.com
Сливочное масло / Фото: pxhere.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ пока не обнаружила признаков картельного сговора на фоне роста цен на сливочное масло, сообщает "Интерфакс".

Напомним, в конце 2024 года ФАС начала проверки производителей сливочного масла, которое резко подорожало в конце лета – начале осени и продолжило прибавлять в стоимости каждый месяц. В итоге, по данным Росстата, в 2024 году цены на сливочное масло в России выросли на 36%.

"Предположить, что большое количество производителей, а у нас их несколько сотен, специально заключили антиконкурентное соглашение, пока мы не можем", – сказал глава ФАС Максим Шаскольский в эфире телеканала "Россия 24".

Он пояснил, что на стоимость масла могли повлиять, например, рост себестоимости и различные экономические факторы.

Шаскольский заверил, что если проверки выявят какие-то нарушения, то служба обязательно примет меры антимонопольного законодательства.

Сливочное масло / Фото: unsplash.com / Sorin Gheorghita

Белорусское масло и другие продукты из братской республики подорожают в 2025 году

И не стоит забывать, что на российских прилавках в стоимость включены расходы на транспортировку и наценка продавца
НОВОСТИЭкономика

цены проверки Продукты

Комментарии 6

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Гость

17:18:47 23-01-2025

И не найдёт. А если и найдёт, то никому не скажет. Кроме масла цены больше ни на что не выросли?
Вот только для чего каждый декабрь прямая линия проходит?

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Гость

17:34:50 23-01-2025

Осёл груженный золотом возьмёт любую крепость...

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Гость

17:59:24 23-01-2025

Гость (17:34:50 23-01-2025) Осёл груженный золотом возьмёт любую крепость...... Веско сказано...

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Гость

17:47:40 23-01-2025

А масло у нас из чего делается ? Можно конечно из разных веществ, но традиционный компонент сильно вырос из-за диких цен на корма для коров.

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Гость

17:51:53 23-01-2025

Потому что прикормыши и лакеи.

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Гость

20:41:40 23-01-2025

А что искать?
В России есть баланс спроса и предложения на продукты питания?
Импорт конкурентного масла не доступен.
Кредиты в банках 25%, это глубокий кризис.

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